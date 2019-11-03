Американская касса: «Терминатор: Темные судьбы» возглавляет прокат

По итогам первого уикенда фантастический экшн ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX) нацеливается на результат в районе $27,1 млн. При этом независимые аналитики предполагали, что картина сможет преодолеть отметку в $30 млн, а сам прокатчик надеялся на сборы в районе $40 млн. Для проекта, производственый бюджет которого оценивается в диапазоне от $185 до 196 млн, результат, конечно, откровенно скромный. Безусловно, причин такой кассы несколько. Так, несмотря на то, что главным героем нового фильма является молодая девушка, 72% ее аудитории были старше 25 лет. Также, согласно первым отзывам, зрители сожалеют о недостаточной оригинальности новинки, которая, по их мнению, является пересказом уже известной им истории только с женскими персонажами. Пожалуй, единственной сработавшей ставкой авторов, стал акцент на латиноамериканскую аудиторию, кооторая составила 22% всех зрителей проекта. Однако в количественном отношении этого оказалось недостаточно. Все-таки для данного зрительского сегмента более предпочтительными являются семейные фильмы и хорроры.

Другая новинка уикенда, байопик HARRIET по итогам первх трех дней проката может рассчитывать на сборы в районе $11 млн. Этого будет достаточно для четвертого места в национальном прокате. Картине вполне по силам стать заметным участником "оскаровской" гонки, а уже сформировавшийся ажиотаж в прессе способствует зрительскому интересу. Фильм в первую очередь адресован афроамериканской публике и пока в графике российских релизов не значится.

Криминальная драма Эдварда Нортона СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO) по итогам уикенда может рассчитывать лишь на сборы в районе $3 млн. Этого должно хватить для девятого места. Данный результат немного лучше, чем был у другой осенней драмы дистрибьютора - ЩЕГОЛ, начинавшей прокат с $2,7 млн. При этом бюджет новинки, составляющий $26 млн (лишь четверть из которых принадлежало Warner Bros.) заметно скромнее $45 млн ЩЕГЛА. Замыкает топ-10 мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG), который по итогам уикенда может рассчитывать на сборы в районе $2,8 млн.

На восьми площадках американские зрители могли посмотреть гангстерскую драму Мартина Скорсезе IRISHMAN, чей производственный бюджет оценивается в диапазоне от $160 млн до $200 млн. Но поскольку Netfliix принципиально не предает пубичной огласке информацию о кассовых сборах, то о результате проката фильма можно только догадываться. В дату релиза картины Американская ассоциация владельцев кинотеатров (NATO) даже выпустила специальный пресс-релиз, в котором отмечалось, что из-за своего отказа сохранять размер кинотеатрального окна Netflix упустил уникальную возможность выпустить IRISHMAN в широкий кинотеатральный прокат. В этой связи в американском профессиональном сообществе вновь возникли споры о том, насколько правомочно выдвигать на «Оскар» фильмы и их создателей, если эти работы целенаправлено не получают широкий релиз.

03.11.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: comScore