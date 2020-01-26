Американская касса: «Плохие парни» снова в лидерах

Лидером американского бокс-офиса остался комедийный боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Релиз студии Sony потерял всего 46% от сборов предыдущего уикенда и положил в свою копилку еще $34 млн. Всего в активе проекта набралось уже $120,64 млн. Результат очень хороший, даже учитывая немалый производственный бюджет.

Второе и третье места держат за собой проекты от Universal. Успешнее всего выступает военная драма Сэма Мендеса 1917. Лента, на неделе получившая еще несколько наград профессиональных гильдий, наращивает кассу хорошими темпами. Выходные принесли ей $15,8 млн, что всего на 28% меньше, чем было неделей назад. Общие сборы проекта сейчас составляют $103,88 млн. Куда хуже обстоят дела у семейного приключенческого экшна УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, который занимает третью строчку чарта. Лента получила только $12,5 млн, увеличив свои общие сборы до $44,69 млн. Бюджет ленты ушел далеко за сотню миллионов, так что окупаемости ей, конечно, не видать. В прессе уже замелькали сообщения, что студия готовится списать в убыток около $100 млн.

С четвертого места в топе начала свою жизнь в прокате лента Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Первый уикнд принес ей $11,03 млн. Прокатом этой картины в США занимается STXfilms, который в свое время приобрел права на нее у Miramax всего за $7 млн. По данным сервиса PostTrak, основными зрителями фильма стали мужчины старше 35 лет. В системе CinemaScore ее оценка равна «четверке с плюсом». Куда хуже с отзывами у еще одной большой новинки широкого проката − хоррора НЯНЯ от Blumhouse и Universal. Зрители ставят этому проекту твердую «двойку». В топ-5 уикенда НЯНЯ вообще не попала. Она собрала $7,3 млн, совсем немного уступив холдоверу Sony ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ, сумевшему собрать на выходных еще $7,9 млн. Общая касса этого релиза в США составляет $283,45 млн.

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26.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM