Американская касса: «Бладшот» показывает лучшие сборы на превью-показах

Постоянные изменения в графике американских релизов заставляют пристально следить за выходящими на экраны новинками. Но все три новых фильма широкого американского проката текущего уикенда остались в сетке показа. На превью-сеансах четверга лучший результат показал кинокомикс БЛАДШОТ (SPPR) с Вином Дизелем в главной роли. Сборы фильма составили $1,2 млн, что лучше, чем было у ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ ($525 тысяч) и у РИДДИКА ($975 тысяч). Первый из референсов стартовал в США с $10,8 млн, а второй - с $19 млн. 72% аудитории картины были мужчинами. Средняя зрительская оценка проекта состаила 3 из 5. Предстартовые прогнозы по сборам картины за уикенд находились в диапазоне $7-12 млн.

В противовес кинокомиксу, преимущественно на женскую аудиторию нацелена романтическая мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD), которая на превью-показах заработала $780 тысяч. Эта цифра включает $100 тысяч с превью-показов IMAX и $680 тысяч с обычных показов 2D. Главную роль в проекте исполнил звезда популярного молодежного сериала "Ривердейл" Кей Джей Апа. Его коллега по сериалу Коул Спроус год назад также снялся в романтической мелодраме В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА, сборы превью-показов которой составляли $715 тысяч. Еще одна романтическая картина с драматическим подтекстом ВО ВЛАСТИ СТИХИИ на первых показах собирала $725 тысяч. Женщины составили 65% аудитории новинки. Ее средняя оценка у зрителей равняется 4,5 балла из 5. Представртовые прогнозы по сборам первого уикенда фильма находятся в диапазоне $10-15 млн.

Отменяемый и переносимый, скандальный слэшер THE HUNT на превью-показах заработал $435 тысяч. Примерно столько же было у недавнего хоррора ХЭЛЛФЕСТ. Предстартовые прогнозы на первые три дня проката фильма находятся в интервале $6-11 млн. Лидерство же по итогам предстоящего уикенда в американском прокате должен сохранить мультфильм Pixar ВПЕРЕД.

13.03.2020 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com