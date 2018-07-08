Американская касса: «Человек-муравей и Оса» стартовали чуть ниже прогнозов

Лидером американского проката ожидаемо стал фантастический экшн ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА. Лента собрала $76 млн, что несколько ниже прогнозов: трекинги вели ленту на результат в $85 млн. Тем не менее Disney и Marvel цифрами остаются довольны. Новинка получила пятерку с минусом в системе зрительских оценок CinemaScore, а это значит, что у нее будет долгая и успешная прокатная судьба в кинотеатрах страны. Интересно, что, в отличие от других экранизаций комиксов, эта картина вызвала повышенный интерес женской аудитории: она составила не менее 45% всех зрителей. Первый ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ в 2015-м стартовал в США с $57,2 млн.

На втором месте оказался еще один релиз Disney. Это СУПЕРСЕМЕЙКА 2, которая положила в свою копилку еще $29 млн. Общие сборы этого проекта в США добрались до отметки в $504 млн, а это значит, что СУПЕРСЕМЕЙКА 2 стала самым кассовым мультфильмом в истории американского проката. Ранее это звание носил другой проект Pixar, В ПОИСКАХ ДОРИ, в активе которого $486,3 млн.

СУПЕРСЕМЕЙКА 2 по итогам уикенда сумела обойти на повороте другой семейный релиз – МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 от Universal. Уикенд принес этому фильму еще $28,6 млн, что всего на 53% меньше, чем неделей ранее. Общая касса проекта сейчас составляет $333,3 млн, а вместе со сборами за пределами США она переваливает за миллиард. Напомним, что бюджет фильма составляет $170 млн.

На четвертом месте по итогам уикенда находится еще одна новинка – триллер СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО. С пятницы по воскресенье лента собрала $17,2 млн, однако в широкий прокат ее выпустили еще в среду, 4 июля. Таким образом, с учетом превью сейчас в активе проекта находится уже $31 млн. Бюджет картины – $13 млн.

Закрывать пятерку лидеров на этот раз выпало боевику УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ. Картина получила еще $7,3 млн, увеличив общую кассу в домашнем прокате до $35,3 млн.

08.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com