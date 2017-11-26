Касса США: «Тайна Коко» выигрывает праздничный уикенд с $71,2 млн

В США – уикенд Дня Благодарения, а значит у зрителей был один лишний выходной день. В связи с тем, что этим днем была пятница, все новые релизы вышли на дня раньше. Лидером кассовых сборов праздничных выходных стал мультфильм ТАЙНА КОКО. Релиз компании Disney собрал $71,2 млн. Это больше, чем на этом уикенде было у проекта ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР в 2015 году ($55,5 млн) и РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ в 2010-м ($68,7 млн), но меньше, чем заработали на старте ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ в 2013-м ($93,6 млн) и МОАНА в 2016-м ($82,1 млн).

Результат ТАЙНЫ КОКО – четвертый за всю историю уикенда Дня Благодарения. Как и ожидалось, лента привлекла в основном семейную аудиторию, но с преобладанием женщин. Мультфильм получил высокую оценку в системе CinemaScore и имеет отличные шансы на долгий и успешный прокат.

На второе место опустился лидер прошлой недели – фантастический экшн ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. По предварительным данным, праздничный уикенд принес ему еще $60 млн. Лента идет по дороге, накатанной третьим ТОРОМ, теряя только 57% кассы премьерных выходных. За 10 дней в копилке проекта Warner Bros. и DC Entertainment накопилось около $171 млн.

Продолжает приятно удивлять сборами и фильм ЧУДО. Семейная драма с участием Оуэна Уилсона и Николь Кидман положила в свою копилку еще $32 млн и заняла третье место в топе. Проект компаний Lionsgate, Participant Media, Walden Media и Mandeville Films обошелся своим создателям всего в $20 млн, а уже сейчас в его активе уже около $70 млн.

Четвертое место занял ТОР: РАГНАРЁК. Праздничные выходные принесли кинокомиксу Marvel еще $16,8 млн. Это всего на 22,5% меньше, чем уикендом ранее. За четыре недели в кинотеатрах США фильм собрал $277,5 млн.

Закрывать пятерку выпало комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. Этот релиз студии Paramount положил в свою копилку $13,3 млн, что всего на 8,2% меньше, чем на прошлых, премьерных выходных. Общие сборы проекта составляют $72,7 млн. Напомним, что бюджет фильма – $69 млн.

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26.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline