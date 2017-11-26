МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Касса США: «Тайна Коко» выигрывает праздничный уикенд с $71,2 млн

«Лига справедливости» опускается на второе место

В США – уикенд Дня Благодарения, а значит у зрителей был один лишний выходной день. В связи с тем, что этим днем была пятница, все новые релизы вышли на дня раньше. Лидером кассовых сборов праздничных выходных стал мультфильм ТАЙНА КОКО. Релиз компании Disney собрал $71,2 млн. Это больше, чем на этом уикенде было у проекта ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР в 2015 году ($55,5 млн) и РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ в 2010-м ($68,7 млн), но меньше, чем заработали на старте ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ в 2013-м ($93,6 млн) и МОАНА в 2016-м ($82,1 млн).

Результат ТАЙНЫ КОКО – четвертый за всю историю уикенда Дня Благодарения. Как и ожидалось, лента привлекла в основном семейную аудиторию, но с преобладанием женщин. Мультфильм получил высокую оценку в системе CinemaScore и имеет отличные шансы на долгий и успешный прокат. 

На второе место опустился лидер прошлой недели – фантастический экшн ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. По предварительным данным, праздничный уикенд принес ему еще $60 млн. Лента идет по дороге, накатанной третьим ТОРОМ, теряя только 57% кассы премьерных выходных. За 10 дней в копилке проекта Warner Bros. и DC Entertainment накопилось около $171 млн. 

Продолжает приятно удивлять сборами и фильм ЧУДО. Семейная драма с участием Оуэна Уилсона и Николь Кидман положила в свою копилку еще $32 млн и заняла третье место в топе. Проект компаний Lionsgate, Participant Media, Walden Media и Mandeville Films обошелся своим создателям всего в $20 млн, а уже сейчас в его активе уже около $70 млн. 

Четвертое место занял ТОР: РАГНАРЁК. Праздничные выходные принесли кинокомиксу Marvel еще $16,8 млн. Это всего на 22,5% меньше, чем уикендом ранее. За четыре недели в кинотеатрах США фильм собрал $277,5 млн.

Закрывать пятерку выпало комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. Этот релиз студии Paramount положил в свою копилку $13,3 млн, что всего на 8,2% меньше, чем на прошлых, премьерных выходных. Общие сборы проекта составляют $72,7 млн. Напомним, что бюджет фильма – $69 млн. 

 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

26.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline

Самое читаемое

«Тор: Рагнарек» опускается на второе место

Международная касса: «Лига справедливости» берет сразу $185,5 млн

Подробнее
Картина обогнала «Сталинград»

«Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом

Подробнее
Как смотрели фильмы в эфире федеральных каналов на неделе с 13 по 19 ноября

Кино на ТВ: «Бабушка легкого поведения» показала класс

Подробнее
Он состоится в Москве 22 ноября

Российские продюсеры оценят участников питчинга жанровых кинопроектов

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 