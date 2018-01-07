Касса США: в лидерах по-прежнему «Джуманджи»

Первый уикенд года в американском прокате не привел к смене лидера. В очередной раз на первое место взобралась приключенческая комедия ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Этот релиз компании Sony добавил в своб копилку $36 млн, увеличив общие сборы до впечатляющих $244 млн. Для Sony, пережившей в прошлом году череду обидных кассовых провалов, такое начало года – очень хороший знак. Бюджет ДЖУМАНДЖИ составил $90 млн. Фактически, проект уже окупился в одном только домашнем прокате.

Со второго места в топе начала свою жизнь единственная новинка широкого проката этой недели – фильм ужасов АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ. Ее прокатом занимается компания Universal. Американский старт принес четвертому фильму франшизы сразу $29,3 млн, что очень неплохо, учитывая, что бюджет проекта всего $10 млн. Среди январских аналогов по жанру лента уступила только СПЛИТУ ($40 млн) и ОДЕРЖИМОЙ ($33,7 млн), зато сумела обогнать хоррор МАМА от той же Universal ($28 млн). АСТРАЛ 4 улучшил стартовый результат третьей части ($22,7 млн), но до сборов АСТРАЛА. ГЛАВЫ ВТОРОЙ ($40,3 млн) все же не добрался.

На третьем месте ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Лента положила к себе в копилку еще $23,6 млн. Общие американские сборы восьмого эпизода космической саги поднялись до $572,5 млн, и это второй по величине кассы результат для франшизы после ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ ($936,7 млн в общем американском тотале).

На четвертом месте ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН. Релиз студии Fox за выходные добавил себе $13,8 млн. Однако пока эта картина не оправдывает возложенных на нее надежд: при бюджете в $84 млн после трех недель в прокате общие сборы релиза составляют $75,9 млн. Куда лучше дела обстоят у проекта, который замыкает пятерку лидеров. Это комедия ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС 3 от студии Universal. Уикенд принес ей $10,2 млн, а общие сборы за те же три недели достигли многообещающих $86 млн.

07.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, THR