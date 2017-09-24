Касса США: новый «Kingsman» стартует лучше первой части, но хуже ожиданий

Лидером американского проката без особого труда становится хулиганский шпионский экшн KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. Лента собирает за уикенд $39 млн и это больше, чем было на старте у первой части в феврале 2015 года ($36,2 млн). Впрочем, трекинги и прогнозы вели картину к бОльшим цифрам. Ожидалось, что на первом уикенде ее касса уйдет за $40 млн. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО неплохо отработало свой первый день, но развить успех не удалось. В системе зрительских оценок CinemaScore у картины твердая четверка с плюсом.

Второе место по итогам уикенда оказалось в руках прошлого лидера – фильма ужасов ОНО. Лента собрала еще $30 млн, увеличив общую кассу в США до впечаляющих $266,3 млн. Все это позволило фильму стать самым кассовым фильмом ужасов с рейтингом R за всю историю проката и самым кассовым релизом сентября. Впрочем, если эта картина своих создателей из Warner Bros. радовать не перестает, то другой проект компании – новинка ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ – пока слегка разочаровывает сборами. Первый уикенд принес мультфильму только $21,2 млн, хотя ожидалось, что он соберет не менее $30 млн.

НИНДЗЯГО показал один из худших стартовых результатов для студийной анимации и анимации от Warner Bros. за последнее время. Предыдущие проекты, основанные на бренде Lego, выступали ярче. ЛЕГО ФИЛЬМ в 2014 году стартовал с $69,1 млн, а ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН в этом году получил $53 млн.

Четвертое место по итогам уикенда досталось боевику НАЕМНИК. Лента студий CBS Films и Lionsgate собрала еще $6,2 млн, увеличив общую кассу до $26,2 млн. А вот с обладателем пятого места пока вышла заминка. Ромком В ГОСТЯХ У ЭЛИС и хоррор МАМА! пришли к финишу с примерно одинаковыми результатами в $3,2 млн. Для выявления победителя в этом негласном соревновании понадобится фотофиниш – точные данные от студий, которые будут доступны только в понедельник.

С $2 млн стартовала еще одна новинка широкого проката – фильм ужасов ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ, выпущенный в американский прокат независимым дистрибьютором Entertainment Studios. Лента получила седьмое место. В России лента выпускалась еще весной прошлого года.

24.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline