Касса США: «Последние джедаи» стартовали с $220 млн

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ стартовали в США с почти рекордным результатом. Релиз Disney и студии Lucasfilm на своем первом уикенде получил сразу $220 млн. Это лучший старт фильма в американском прокате в 2017 году, второй по величине старт в серии после ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ с $247,9 млн и четвертый в истории проката, собравший на старте больше $200 млн после уже упомянутых ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН 2015 года, МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($208,8 млн) и МСТИТЕЛЕЙ ($207,4 млн).

Предыдущий фильм киновселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН – ИЗГОЙ-ОДИН – на старте получил $155,1 млн. Его финальная общемировая касса остановилась на $1,1 млрд.

Второе место по итогам уикенда оказалось в руках еще одной новинки – мультфильма ФЕРДИНАНД. Его выпускала компания Fox. К сожалению, в активе этого проекта оказалось только $13,3 млн. Это худший результат для мультфильмов производства Fox Animation и Blue Sky Studios за всю историю. Дистрибьютор все же надеется, что лента сможет стать долгожителем проката, как это было в 2015 году с фильмом ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ. Напомним, что тогда эта семейная картина также стартовала на одной дате со ЗВЕЗДНЫМИ ВОЙНАМИ, собрала на старте $14,3 млн и закончила прокат с $85,9 млн. Впрочем, для ФЕРДИНАНДА, чей производственный бюджет заявлен на уровне $111 млн, такое положение дел вряд ли будет считаться хорошим.

Третье место в топе у бывшего лидера – мультфильма ТАЙНА КОКО. Эта картина положила в свою копилку еще $10 млн. Общие сборы релиза в США составляют $150,8 млн. Следом за КОКО идет драма ЧУДО. Этот хит от Lionsgate собрал за выходные еще $5,4 млн, а его общая касса теперь равняется $109,3 млн. Закрывать пятерку лидеров выпало ЛИГЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Уикенд принес ей $4,17 млн, а общие сборы этой картины в США составили $219,5 млн.

17.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline