Американская касса: «Мстители» собрали еще $115 млн

Блокбастер Disney и Marvel продолжает уверенно лидировать в американском прокате. На втором уикенде лента собрала впечатляющие $112,5 млн, увеличив общую кассу на родине до $450,8 млн. Лента также уверенно держится и в международном прокате: ее общемировые сборы сейчас перевалили за миллиард, и это самое быстрое достижение миллиарда за всю историю кинобизнеса.

Касса второго уикенда ВОЙНЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ превосходит кассу второго уикенда ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ ($111,7 млн), МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($106,6 млн) и МСТИТЕЛЕЙ ($103,1 млн). Однако побить рекордные показатели ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ ($149,2 млн) не удалось.

Из-за МСТИТЕЛЕЙ голливудские студии не спешат выпускать в прокат крупные релизы, зато независимые рискуют и... выигрывают. Принадлежащая Lionsgate компания Pantelion Films выпустила в широкий прокат комедию ЗА БОРТОМ – ремейк одноименного хита студии MGM конца 80-х годов. Лента получила сразу $14,8 млн, уверенно заняв второе место по итогам уикенда. Картина понравилась зрителям: в оценочной системе CinemaScore у нее хорошая «пятерка с минусом».

Тройку лидеров закрывает ТИХОЕ МЕСТО. Хитовый хоррор добавил к своим сборам еще $7,6 млн, что всего на 30,9% меньше, чем неделю назад. Общая касса фильма в США сейчас составляет $159,9 млн. Комедия КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ опустилась на четвертое место, получив $4,9 млн. Ее общая касса выросла до $37,8 млн. Напомним, что производственный бюджет этого независимого проекта составляет $32 млн.

На пятом месте фантастический экшн РЭМПЕЙДЖ от Warner Bros. и New Line. Лента положила в свою копилку еще $4,6 млн, увеличив общую кассу до $84,8 млн. Но этой суммы недостаточно даже на покрытие производственного бюджета, который в данном случае составляет $120 млн.

06.05.2018 Автор: Артур Чачелов