МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «Падение ангела» осталось на первом месте

Последний уикенд лета по традиции стал одним из самых слабых в году

Летний сезон традиционно заканчивается одним из самых слабых уикендов в году. В широкий прокат не вышло ни одной крупной новинки, а потому пятерка лидеров на этот раз состоит из тех же участников, что и неделю назад. Несмотря на то, что этот уикенд четырехдневный, особых успехов в сборах нет ни у одного из фильмов.

Первое место бокс-офиса осталось за боевиком ПАДЕНИЕ АНГЕЛА студий Millenium Films и Lionsgate. Лента собрала $11,6 млн. Нерабочий понедельник может принести ей еще $2,9 млн. Общие сборы картины к концу воскресенья вырастут до $40,7 млн, а к концу понедельника − до $43,6 млн. Бюджет фильма, напомним, составляет $40 млн.

Второе место, как и неделю назад, осталось за комедией Universal ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ. Лента собрала еще $9,2 млн, и к концу воскресенья на ее счетах окажется в общей сложности $56,2 млн. Это хороший результат, так как производственный бюджет этого проекта составляет скромные $20 млн. 

На третье место поднялся хит Disney КОРОЛЬ ЛЕВ. С пятницы по воскресенье он заработал еще $6,7 млн. Это всего на 17% меньше, чем на прошлом уикенде. Общая касса фильма в домашнем прокате составляет впечатляющие $520,9 млн. КОРОЛЬ ЛЕВ поменялся местами с религиозной драмой OVERCOMER (ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ). Она была третьей неделю назад, а сейчас занимает пятое место с $5,7 млн и общей кассой в $17,3 млн. А на четвертом месте вторую неделю остается ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. На этот раз трехдневный уикенд принес фильму $6,3 млн, увеличив его общие сборы в США до $157,1 млн. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

01.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM

Самое читаемое

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, посвященного Дню российского кино

Россияне рассказали о своих предпочтениях в кино

Подробнее
В пятерке также остается китайский мультфильм «Нечжа»

Международная касса: Китай возвращает на вершину «Хоббса и Шоу»

Подробнее
И рассчитывает загрузить ее своими проектами

Компания МТС купила киностудию

Подробнее
В (не)ожидании слабейшего уикенда года

Прогноз кассовых сборов в России на 29 августа – 1 сентября

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 