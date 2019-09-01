Американская касса: «Падение ангела» осталось на первом месте

Летний сезон традиционно заканчивается одним из самых слабых уикендов в году. В широкий прокат не вышло ни одной крупной новинки, а потому пятерка лидеров на этот раз состоит из тех же участников, что и неделю назад. Несмотря на то, что этот уикенд четырехдневный, особых успехов в сборах нет ни у одного из фильмов.

Первое место бокс-офиса осталось за боевиком ПАДЕНИЕ АНГЕЛА студий Millenium Films и Lionsgate. Лента собрала $11,6 млн. Нерабочий понедельник может принести ей еще $2,9 млн. Общие сборы картины к концу воскресенья вырастут до $40,7 млн, а к концу понедельника − до $43,6 млн. Бюджет фильма, напомним, составляет $40 млн.

Второе место, как и неделю назад, осталось за комедией Universal ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ. Лента собрала еще $9,2 млн, и к концу воскресенья на ее счетах окажется в общей сложности $56,2 млн. Это хороший результат, так как производственный бюджет этого проекта составляет скромные $20 млн.

На третье место поднялся хит Disney КОРОЛЬ ЛЕВ. С пятницы по воскресенье он заработал еще $6,7 млн. Это всего на 17% меньше, чем на прошлом уикенде. Общая касса фильма в домашнем прокате составляет впечатляющие $520,9 млн. КОРОЛЬ ЛЕВ поменялся местами с религиозной драмой OVERCOMER (ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ). Она была третьей неделю назад, а сейчас занимает пятое место с $5,7 млн и общей кассой в $17,3 млн. А на четвертом месте вторую неделю остается ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ. На этот раз трехдневный уикенд принес фильму $6,3 млн, увеличив его общие сборы в США до $157,1 млн.

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01.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM