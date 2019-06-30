МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «История игрушек» осталась лидером

«Проклятие Аннабель 2» стартует на втором месте

Лидер американского бокс-офиса по итогам прошедшего уикенда не поменялся. На первом месте осталась ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Мультфильм Disney/Pixar положил в свою копилку $57,93 млн, потеряв 52% от кассы стартового бокс-офиса. Общие сборы проекта за 10 дней в прокате выросли до $236,92 млн. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 уверенно обошла все новинки этих выходных, самой успешной из которых был хоррор ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3. Проект студии New Line Cinema вышел в прокат в среду. Непосредственно на уикенде, с пятницы по воскресенье, он заработал $20,4 млн, а его общие сборы составляют $31,2 млн. 

Результат новой АННАБЕЛЬ − худший среди сратов фильмов франшизы ЗАКЛЯТИЯ. Однако, он был предсказуем: до нее в прокат вышло слишком много хорроров, разочаровавших публику. Основной аудиторией новинки стала молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. А вот основной костяк зрителей второй крупной новинки уикенда − музыкальной комедии YESTERDAY − составили зрители 25 лет и старше (почти половина была старше 35 лет). Проект Universal и Working Title стал третьим по итогам уикенда, собрав $17 млн. Старт можно считать умеренно успешным, учитывая, что бюджет картины составил скромные $25 млн.  

На четвертом и пятом местах холдоверы из числа семейных релизов. АЛАДДИН собрал $9,34 млн, увеличив свой капитал до $305,86 млн. Бюджет проекта − $183 млн. Замыкает пятерку ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 с $7,09 млн. Общие сборы этой картины составляют $131,20 млн. 

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30.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM

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