Касса США: «Красавица и чудовище» стартует со $170 млн

Лента КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ с большим успехам стартовала в американском прокате. Студия Disney отрапортовала о феноменальных $170 млн за выходные, однако, вполне возможно, что эта цифра после точных подсчетов в понедельник увеличится еще на три-четыре миллиона. В любом случае, уже сейчас, за релизом закрепляется звание лучшего мартовского старта в истории Голливуда, лучшего старта для релиза с рейтингом PG и лучшего старта для фильма классического Disney (без Marvel или Lucasfilm). Лента лишь немного не дотянула до цифр ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЯ, который в прошлом мае стартовал со $177 млн.

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ получила высший балл и в системе зрительских оценок CinemaScore. По данным социологов, в первые выходные основную массу зрителей составили представители прекрасной половины человечества (около 60%). Релиз прочно обосновался на первом месте топа по итогам уикенда. Кинотеатры IMAX в США и Канаде принесли фильму $12,5 млн.

На второе место опустился лидер прошлой недели – КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Лента Warner Bros. и Legendary потеряла 53% своей стартовой кассы. Выходные принесли фильму $28,9 млн, а общая касса в США увеличилась до $110,1 млн. На третьем место снова оказался ЛОГАН от кинокомпании Fox. РОСОМАХА собрал еще $17,5 млн и теперь его общая касса в домашнем прокате составляет уже $184 млн. Ожидается, что на следующих выходных лента пройдет рубеж в $200 млн.

Четвертое место у малобюджетного фильма ужасов ПРОЧЬ от студии Universal и продюсера Джейсона Блума. Третьи выходные в прокате принесли его создателям еще $13,2 млн. Таким образом, общие сборы этого неожиданного хита в США составляют уже $133,1 млн, при том, что бюджет картины – всего $5 млн.

Закрывать топ-5 уикенда выпало религиозной драме ХИЖИНА, прокатом которой занимается Lionsgate. Эта картина собрала за выходные $6,1 млн, а ее общая касса подросла до $42,6 млн.

Единственной новинкой недели, рискнувшей выйти в широкий прокат вместе с КРАСАВИЦЕЙ И ЧУДОВИЩЕМ стал кровавый триллер ЭКСПЕРИМЕНТ BELKO. Риск вполне оправдался: малобюджетная лента собрала за уикенд $4,1 млн и заняла седьмое место в топе. В ограниченный прокат в США также вышел T2 ТРЕЙНСПОТТИНГ. Лента работала в пяти кинотеатрах и принесла компаниям TriStar/Sony $180 тыс. У нее вторая по величине наработка на кинотеатр ($36 тыс.) после КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА ($40,38 тыс.).

19.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com