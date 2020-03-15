Американская касса: «Бладшот» проиграл мелодраме «Верю в любовь»

Американский кинопрокат переживает не лучшие времена: из-за боязни коронавируса кинотеатры страны стоят полупустыми. Прошедший уикенд оказалася худшим по сборам за последние двадцать лет. Все вышедшие новинки отработали слабо, за исключением, наверное, мелодрамы ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ от компании Lionsgate Она стартовала со второго места, получив $9,5 млн. Правда, в былые времена аналитики прогнозировали фильму старт в $11-13 млн, но сейчас и нынешние цифры можно считать хорошими. Зрители в системе CinemaScore оценили кино на твердую пятерку.

Проект ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ неожиданно обошел блокбастер студии Sony БЛАДШОТ, который по итогам выходных занял третье место, собрав только $9,3 млн. Вместе с результатами превью в активе фантастического экшна собралось $10,5 млн. В системе зрительских оценок CinemaScore у него твердая четверка.

А лидером уикенда вновь стал мультфильм Pixar ВПЕРЕД. Картина потеряла сразу 73% сборов предыдущей недели. Такой обвал не свойственнен анимации, но в нынешние времена всякое может быть. Лента получила $10,53 млн, увеличив общие сборы до $60,29 млн.

Другой холдовер − фильм ужасов ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА − оказался на четвертом месте. Лента положила в свою копилку еще $6 млн, что на 60,3% меньше, чем неделей раньше. Общая касса проекта в США сейчас составляет $64,42 млн при том, что бюджет фильма − всего $7 млн. ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА − проект студий Universal и Blumhouse. Еще один релиз этих компаний − триллер ОХОТА − закрывает пятерку лидеров. ОХОТА должна была выйти в прокат еще полгода назад, однако тогда ее выпуск был отложен из-за трагических событий, связанных со стрельбой по людям в Техасе. Сейчас лента все-таки появилась на экранах и в свой первый уикенд собрала $5,32 млн. Вместе с превью ее сборы $5,76 млн.

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15.03.2020 Автор: Артур Чачелов