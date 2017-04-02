Касса США: «Босс-молокосос» не оставил шансов «Призраку в доспехах»

В американский прокат на этих выходных вышло сразу две новинки от студий, в названии которых фигурирует слово DreamWorks. Впрочем, это совершенно разные студии с совершенно разной судьбой и финансовыми результатами. Столь же разным у новинок был и старт. Мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС студии DreamWorks Animation, с ходу занял первое место чарта. Проект собрал $49 млн, и это лучший старт для мультфильмов компании со времен выпуска ДОМА в 2015 году. Новая анимационная лента выступила заметно лучше прогнозов – выпускавший ее Fox рассчитывал получить на первом уикенде чуть более $30 млн. БОСС-МОЛОКОСОС обошел лидера двух предыдущих недель, диснеевскую сказку КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, которая на этот раз собрала $47,5 млн и обосновалась на втором месте.

А вот ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, совместного производства DreamWorks, Paramount и индийской Reliance Entertainment, стартовал далеко не так удачно. Экранизация одноименной японской манги заработала в американском прокате только $19 млн. Это тоже больше, чем ожидалось, но несоизмеримо мало в сравнении с цифрами проекта. Студии потратили на ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ впечатляющие $110 млн, и отбить их будет крайне тяжело. Вся надежда на международный прокат, особенно на Японию и Китай. Там лента выходит в широкий прокат 7 апреля. В США на старте ПРИЗРАК занял третье место.

Четвертое место, потеряв 65% сборов, занял кинокомикс МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. Лента собрала $14,5 млн, а ее общие сборы выросли до $65,1 млн. Замыкать пятерку выпало экшну КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Картина получила $8,8 млн, увеличив общие сборы в США до $147,8 млн.

02.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline