Касса США: «Босс-молокосос» потопил «Смурфиков»

Американский прокат не выдержал троих: очередной семейный релиз – мультфильм СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ – стартует с крайне слабыми результатами. Проект студии Sony пал жертвой двух хитов – мультфильма БОСС-МОЛОКОСОС и сказки КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Втроем они окучивают одну и ту же семейную аудиторию и, похоже, она сделала выбор в пользу холдоверов.

БОСС-МОЛОКОСОС получил за уикенд еще $26,3 млн, потеряв 48% кассы первого уикенда. Общие сборы мультфильма DreamWorks Animation в США выросли до $89,4 млн. У КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА дела идут еще лучше. На прошедшем уикенде сказка от Disney получила еще $25 млн, с легкостью заняв второе место. Общие сборы ленты в США сейчас составляют впечатляющие $432,3 млн, а общемировые вплотную приблизились к миллиарду.

СМУРФИКИ на этом празднике жизни оказались явно лишними. Релиз от компании Sony Animation стартовал с $14 млн. Этого хватило для третьего места, но это худший результат для студийной анимации в американском прокате. При этом, у СМУРФИКОВ великолепные отзывы, но им просто не хватает зрителя. На будущей неделе его также не будет из-за выхода в прокат ФОРСАЖА 8. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ стоила $60 млн, и теперь, очевидно, что отбивать затраты Sony должна будет за счет международного рынка, где пока дела у мультфильма тоже идут не слишком блестяще.

Четвертое место по итогам уикенда оказалось в руках у новинки. Это комедия УЙТИ КРАСИВО от студии Warner Bros. Лента сработала лучше прогнозов, собрав за первые выходные в американском прокате $12,5 млн, хотя финальные трекинги давали ей только $8 млн. Более 70% всех зрителей на сеансах составила аудитория за пятьдесят. Объявленный бюджет ленты – $25 млн. С таким стартом отбить его в домашнем прокате не составит труда.

Закрывать пятерку лидеров выпало ПРИЗРАКУ В ДОСПЕХАХ, но откровенно говоря, похвастаться релизу Paramount нечем. На втором уикенде работы лента потеряла сразу 61% стартовых сборов. Выходные принесли картине только $7,4 млн, а общая десятидневная касса добралась только до скромных $31,6 млн.

09.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com