Касса США: «Секретное досье» и «Пассажир» не смогли отнять у «Джуманджи» первого места

В США продолжается череда зимних праздников. Сейчас в Америке уикенд Мартина Лютера Кинга, а значит – лишний выходной понедельник. Пока можно подвести предварительные итоги классического трехдневного уикенда с пятницы по воскресенье. Его снова выиграл фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Эта картина остается в лидерах уже четыре недели. Уикенд принес картине еще $27 млн, что всего на 27% меньше, чем было неделей раньше. Всего же в активе этого $90-милионного проекта находится $283 млн.

Ожидалось, что на этот раз конкуренцию ДЖУМАНДЖИ составят многочисленные новинки и максимально расширивший свой прокат проект Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ. Последнему удалось приблизится к лидеру: политическая драма получила $18,6 млн, увеличив общую кассу до $23,1 млн. Напомним, что СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ стартовало в американском прокате в последнюю неделю перед Новым годом, на Рождество.

Третье место топа уикенда оказалось в руках самой успешной из новинок – триллера ПАССАЖИР. Проект Lionsgate с участием Лиама Нисона и Веры Фармига собрал $13,5 млн. Это меньше, чем было на старте у ВОЗДУШНОГО МАРШАЛА ($28,9 млн) и СХВАТКИ ($19,7 млн), но больше, чем смогли получить другие новинки широкого проката: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 от Warner Bros. ($10,6 млн и 7 место) и PROUD MARY от Screen Gems ($10 млн и 8 место).

Четвертое место топа у фильма ужасов АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ. На своей второй неделе проект положил в свою копилку $12,1 млн. Это на 59% меньше, чем уикенд назад. Общая касса картины сейчас составляет $48,4 млн. Закрывать пятерку выпало мюзиклу ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН. Релиз Fox добавил себе еще $11,8 млн, а его общие сборы выросли до $94,55 млн.

14.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Box Office Mojo