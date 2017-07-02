Касса США: «Гадкий я 3» стартовал хуже прошлой части

ГАДКИЙ Я 3 стартовал с первого места в амеркианском прокате, однако результат оказался ниже прогнозируемого. Лента вышла на очень высоком количестве экранов (4,529 тыс.), однако сумела получить только $75,4 млн. Ожидалось, что проект Universal и Illumination получит от $85 млн до $90 млн. Увы, зрители решили иначе.

Предыдущая часть франшизы стартовала на том же уикенде в 2013 году и получила $83,5 млн. В тот год выходные из-за празднования Дня независимости вышли расширенными и к концу четвертого июля мультфильм имел в своем распоряжении $143,1 млн. МИНЬОНЫ стартовали в 2015 году уикендом позже: спин-офф получил на старте $115,7 млн.

Если где-то убыло, значит где-то прибыло. В разрезе проходящего уикенда «прибыло» у компании Sony. Экшн МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ стартовал выше ожиданий. Лента Эдгара Райта сумела привлеть в кинотеатры аудиторию самых разных возрастов и к концу воскресенья будет иметь в своих карманах $30 млн. Правда, стоит отметить, что эта картина производства кинокомпаний TriSTar Pictures, MRC и Working Title вышла в среду и ее цифры – результат пятидневного проката. Бюджет картины, подкорректированный после налоговых возвратов, составил скромные $34 млн.

На третье место опустились ТРАНСФОРМЕРЫ. Блокбастеру удалось собрать за выходные лишь около $17 млн, увеличив общие сборы в США до $102 млн. По итогам уикенда ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ едва сумел обойти ЧУДО-ЖЕНЩИНУ, которая на пятом уикенде собрала около $16,1 млн. Общие сборы кинокомикса от Warner Bros. в домашнем прокате перевалили за $346,6 млн. А замыкает пятерку лидеров американского проката по итогам уикенда мультфильм ТАЧКИ 3. Лента пополнила свою копилку на $9,5 млн. Общая касса диснеевская релиза подросла до $120,7 млн.

02.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com