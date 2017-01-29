Касса США: «Собачья жизнь» после скандала стартует хуже ожиданий

В американском бокс-офисе относительное спокойствие. Ни одной новинке широкого проката не удалось добраться до первого места в рейтинге. Лидером кассы остался СПЛИТ М. Найта Шьямалана от студий Blumhouse и Universal. Триллер держится за первое место уже вторую неделю. На этот раз картина собрала $26,2 млн, и это всего на 46% меньше, чем уикендом ранее. Общая касса проект выросла $78 млн. Напомним, что его бюджет составляет всего $10 млн.

На втором месте оказалась самая успешная новинка недели – семейная драма СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ – проект студий DreamWorks и Walden Media, ставший объектом нешуточного скандала. Лента рассказывает о душе собаки, пережившей множество реинкарнаций, и накануне выпуска ленты в прокат в Интернете появилось видео со съемок, где защитники животных рассмотрели грубое обращение с собаками. И хотя продюсеры настаивали на том, что видео специально смонтировано таким образом, чтобы показать работу съемочной группы в неприглядном свете, организация PETA все равно призвала к бойкоту картины в кинотеатрах. В результате СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ стартовала с $18,3 млн, хотя ранние трекинги предрекали ей не менее $25 млн.

Закрывать тройку лидеров выпало СКРЫТЫМ ФИГУРАМ. Лента отлично держится в прокате. На своей шестой неделе она собрала еще $14 млн, что всего на 11% меньше, чем на прошлом уикенде. Общая касса этого релиза студии Fox перевалила за сотню миллионов и составила $104 млн. Свою сотню собрал и другой претенден на премии «Оскар» – ЛА-ЛА ЛЕНД от студии Lionsgate. По итогам уикенда эта лента получила впечатляющие $12 млн, что на 43% больше, чем неделей раньше. Рост кассы случился благодаря шуму вокруг «Оскаров» и быстрому расширению проката до 3 тыс экранов. Общие сборы ЛА-ЛА ЛЕНДА достигли $106,5 млн.

Вторая крупная новинка недели – ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА – стартовала в США с $13,85 млн, что позволило ей занять четвертое место в топе. Это худший результат за всю 15-летнюю историю франшизы. Впрочем, другого от проекта никто не ожидал – его основные кассовые надежды связаны с международным прокатом.

29.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline