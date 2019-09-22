Американская касса: «Аббатство Даунтон» неожиданно выигрывает уикенд

Американский бокс-офис преподнес сюрприз: лидером по итогам уикенда стала костюмная драма АББАТСТВО ДАУНТОН − полнометражная версия одноименного британского сериала. Проект, прокатом которого занимается принадлежащая Universal компания Focus Features, стартовал с $31 млн, опередив куда более именитых соперников из числа других новинок. Для проектов Focus Features это лучший старт в ее истории. Успех обеспечила возрастная аудитория − более половины всех зрителей фильма составили люди старше 45 лет.

АББАТСТВО ДАУНТОН уверенно и с запасом обошло другую большую новинку − фантастический фильм с Брэдом Питтом К ЗВЕЗДАМ. Эта картина собрала $19,21 млн, став второй и едва не пропустив вперед еще один новый релиз − боевик РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ. К сожалению, такой результат К ЗВЕЗДАМ был ожидаем: после сокращения персонала и ухода ключевых сотрудников из американского офиса Fox релизы компании раз за разом проваливаются в прокате. Бюджет проекта по неподтвержденным данным составляет $80 млн.

Новый РЭМБО отстал всего на чуть-чуть, получив $19 млн. Этот результат схож со стартовыми цифрами предыдущей части франшизы РЭМБО IV, которая вышла в 2008 году и получила на первом уикенде $18,2 млн. Общие сборы этого фильма в США в результате составили только $42,75 млн. Новинка, судя по всему, финиширует где-то в тех же цифрах, что, конечно, не очень обрадует создателей картины, вложивших в ее производство $50 млн.

На четвертое место опустился хоррор ОНО 2. Лента New Line и Warner Bros. потеряла 57% от сборов прошлого уикенда. За прошедшие выходные фильм собрал $17,25 млн, увеличив общую кассу до $179,2 млн. А замыкают пятерку лучших СТРИПТИЗЕРШИ. Картина от компании STX положила в свою копилку еще $17 млн, увеличив общую кассу до $62,6 млн. Бюджет проекта − всего $20 млн.

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22.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM