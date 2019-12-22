Американская касса: «Скайуокер. Восход» стартовал хуже предыдущих «Звездных войн» от Disney

Лента ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД стартовала в США со $176 млн. Это третий результат для декабрьских релизов за всю историю, а также третий старт для проекта Disney в этом году. И тем не менее, это худший результат для последней трилогии ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ в 2015 брало на старте $248 млн, ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ в 2017-м − $220 млн. Впрочем, у экспертов рынка нет сомнений, что СКАЙУОКЕР. ВОСХОД еще покажет себя во время длинных рождественских и новогодних праздников. Производственный бюджет фильма, напомним, не менее $300 млн.

На праздники остается надеяться и мюзиклу КОШКИ, который весьма слабо стартовал в широком прокате на этих выходных. Релиз Universal собрал только $6,5 млн, чего хватило лишь на четвертое место в топе. Бюджет у КОШЕК равен $100 млн, однако тартовые цифры заставляют сомневаться в том, что кино может выйти в плюс. Впрочем, есть пример ВЕЛИЧАЙШЕГО ШОУМЕНА, который несколько лет назад в этот сезон также весьма скромно стартовал в домашнем прокате ($8,8 млн), но сумел набрать силу и мощь за время праздников и добраться до $174,3 млн финальной кассы. Возможно, КОШКИ повторят этот путь, хотя помешать им могут не самые хорошие отзывы: в системе зрительских оценок CinemaScore у фильма твердая троечка.

Второе место топа занимает приключенческий экшн ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Лента положила в свою копилку еще $26,13 млн, увеличив общую кассу проекта в США до $101,94 млн. На третьем месте топа уикенда − мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Анимационный проект Disney собрал $12,3 млн, увеличив свою кассу до $386,53 млн. Замыкает пятерку лидеров детектив ДОСТАТЬ НОЖИ. Этот проект от Lionsgate получил еще $6,13 млн. Общая касса фильма в США выросла до $89,57 млн. Бюджет картины − $40 млн.

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22.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM