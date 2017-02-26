Касса США: уикенд выигрывает малобюджетный триллер «Прочь»

Уикенд вречения премии «Оскар» в амеркианском прокате никогда не отличается кассовыми успехами. Потому в это время в местных кинотеатрах выпускаются нестандартные и рискованные проекты, способные либо преподнести сюрприз, либо провалиться. Так студия Universal и продюсерская компания Джейсона Блума выпустили в широкий прокат фильм ужасов ПРОЧЬ, и не прогадали. Лента с чернокожим главным героем стала хитом уикенда, собрав $30,5 млн. И это при том, что бюджет картины составил всего $5 млн. Интересно, что ленту высоко оценили как критики, так и зрители: в системе CinemaScope ее оценка равняется «пятерке с минусом», хотя для проектов такого жанра более характерными являются градации «троек».

ПРОЧЬ с легкостью сместил с первого места ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН, возглавлявший прокат две недели подряд. Релиз студии Warner Bros. за выходные собрал $19 млн. Общие сборы этого мультфильма в США теперь превышают $133 млн, а общемировые сборы добрались до отметки $226 млн. Таким образом, видно, что проект лучше работает у себя на родине, нежели за рубежом в международном прокате. У занявшего третье место по итогам уикенда ДЖОНА УИКА 2 ситуация с домашним и зарубежным прокатом примерно равная. Выходные принесли картине с Киану Ривзом $9 млн, а общие сборы в США увеличились до $74,4 млн.

С ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ, занявшей на этом уикенде четвертое место, ситуация иная. Лента с участием Мэтта Дэймона собрала за уикенд $8,7 млн, но ее американские сборы оставляют желать лучшего: за две недели проект положил в свою копилку в США только $34,4 млн. Зато международные сборы картины превышают $265 млн. ВЕЛИКАЯ СТЕНА стала вторым релизом Universal в топ-5 уикенда в Америке, а третьим здесь оказалась эротическая драма НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. Эта лента заняла пятое место, собрав за выходные еще $7,7 млн. Общие сборы ОТТЕНКОВ в домашнем прокате составляют $103,7 млн.

Неудачно начали широкий прокат в США проекты РОК ДОГ и АВТОБАН. Американо-китайский мультфильм получил только $3,7 млн, а триллер с Николасом Холтом – $1,5 млн. Обе картины не попали в топ-10 уикенда.

26.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com