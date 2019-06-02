Американская касса: сиквел «Годзиллы» легко выигрывает уикенд

Лидером американского бокс-офиса на прошедших выходных стал фантастический экшн ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ. Релиз компании Warner Bros. заработал $49 млн, выступив заметно лучше конкурентов, но чуть хуже большинства прогнозов, которые давали фильму на старте больше $50 млн. Первый фильм франшизы в 2014 году дебютировал с $93 млн, а предыдущий проект из развиваемой Legendary Pictures киновселенной монстров − КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА − в 2017-м получил на старте $61 млн. Бюджет у второй ГОДЗИЛЛЫ немаленький − $150 млн. Стартовые цифры не оставляют надежды окупить его в американском прокате, хотя зрители в большинстве своем и оставились довольны картиной, оценив ее на четверку с плюсом (с таким результатом фильм находится в системе CinemaScore).

Если сиквел ГОДЗИЛЛА сработал хуже ожиданий, то биографическая музыкальная фантазия об Элтоне Джоне РОКЕТМЕН выступила лучше прогнозов. Лента собрала $25 млн. В отличие от лидера, на которого пошла в основном молодежь, главным зрителем РОКЕТМЕНА стала публика старше 45 лет (каждый третий купивший билет на этот фильм). Картина получила очень хорошие отзывы: в системе CinemaScore у нее пятерка с минусом. Понравилось кино и критикам. РОКЕТМЕНА невольно сравнивают БОГЕМСКОЙ РАПСОДИЕЙ. Релиз Fox в конце прошлого года стартовал лучше − сразу с $51 млн. Впрочем, при бюджете в $40 млн старт РОКЕТМЕНА и его третье место можно считать успешными.

Между двумя новинками уикенда вклинился лидер прошлой недели. Второе место по итогам выходных занял АЛАДДИН от компании Disney. Лента Гая Ричи потеряла 54% сборов прошлой недели. Проект положил в свою копилку еще $42,3 млн, увеличив свою общую кассу до $185 млн. Заявленный производственный бюджет картины − $183 млн.

Еще одна большая новинка недели − триллер МА от Blumhouse и Universal − уверенно заняла четвертую позицию в топе. Фильм получил $18 млн. А на пятое место опустился ДЖОН УИК 3. Релиз Lionsgate заработал еще $11,1 млн, увеличив свои общие сборы в США до великолепных $125,75 млн.

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02.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM