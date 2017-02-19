Касса США: «Великая стена» получает только $21 млн

В США благодаря национальному празднику Дню Президентов идет очередной длинный уикенд. Однако, лишний выходной, похоже, не сильно скажется на величине сборов в кинотеатрах. Лидером уикенда останется ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН, чья касса за четыре дня должна составить $38 млн – $40 млн, а общие сборы перевалят за $100 млн. Ни одна из новинок не смогла составить достойную конкуренцию анимационному фильму Warner Bros. Например, ВЕЛИКАЯ СТЕНА от Universal к концу воскресенья будет иметь в своей копилке только $18,1 млн, а к концу понедельника не более $21 млн. Новинка заняла третью строчку в топе уикенда, при этом получив хорошие отзывы зрителей. В системе CinemaScore ВЕЛИКАЯ СТЕНА оценена на твердую четверку.

Другое дело эротическая драма НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. Несмотря на неважные отзывы фильм все равно неплохо держится. На второй неделе лента Universal потеряла всего 55% сборов. Три выходных дня принесли фильму еще $20,9 млн, а к концу выходного понедельника сборы фильма должны увеличиться до $24,1 млн. Общая касса фильма в США должна дорасти до $92,9 млн.

Четвертое место по итогам уикенда должно достаться ДЖОНУ УИКУ 2. Ожидается, что лента Lionsgate соберет к концу воскресенья $15 млн, а к концу понедельника ее касса вырастет до $19 млн. Замыкать пятерку лидеров на уикенде выпало второй крупной новинке – комедии БИТВА ПРЕПОДОВ от компании New Line. Лента, получившая твердую четверку в системе зрительских оценок CinemaScore, собрала за три первых дня $12,2 млн, а к концу понедельника, как ожидается, доберется до $14,6 млн.

А вот у ЛЕКАРСТВА ОТ ЗДОРОВЬЯ дела обстоят не очень хорошо. Триллер Гора Вербински с бюджетом в $40 млн стартовал со скромных $4,3 млн, а к концу понедельника касса этого релиза Fox составит только $4,9 млн. С такими цифрами по итогам уикенда лента даже может не попасть в топ-10.

19.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com