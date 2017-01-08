Касса США: «Скрытые фигуры» и «Изгой-Один» сражаются за лидерство

Первый полноценный уикенд 2017 года в американском прокате не имеет явного победителя. Предварительные данные, полученные из разных источников, говорят о том, что сразу две картины – драма о роли чернокожих женщин в истории НАСА СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ и ветеран проката ИЗГОЙ-ОДИН пришли к финишу с практически одинаковыми результатами. В активе релиза Fox – чуть больше $21,8 млн, в активе релиза Disney – почти $22 млн. Таким образом, имя победителя уикенда будет известно только утром в понедельник, когда появятся официальные цифры от студий. Как бы там ни было, общие сборы ИЗГОЯ-ОДИН в США составляют уже $477,3 млн.

Сборы СКРЫТЫХ ФИГУР после недели работы в ограниченном прокате и целого уикенда в широком добрались до $24,7 млн. Для фильма с бюджетом в $25 млн это очень хорошие показатели. К тому же у картины хорошие шансы на «Золотой глобус», что может значительно подстегнуть ее бокс-офис. В любом случае, окупаемость проекта – дело ближайшего времени.

Третье место по итогам уикенда у мультфильма ЗВЕРОПОЙ. Лента собрала $19,6 млн, что помогло ей преодолеть отметку в $200 млн американских сборов. Теперь они составляют $213,4 млн. Занявшей четвертое место новинке уикенда – фильму ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ – о такой сумме остается только мечтать. Лента стартовала в американском прокате со скромных $13,1 млн. Впрочем, бюджет у проекта тоже скромный: он составляет $35 млн. За пределами США картина уже успела собрать $45 млн.

Закрывает пятерку лучших ЛА-ЛА ЛЕНД. Эта лента, расширившая свое присутствие с 750 до 1500 кинотеатров, собрала за выходные $10 млн. Общая касса проекта в США составляет уже $51,7 млн. Ожидается, что сегодня картина также получит несколько «Золотых глобусов», что поможет ее сборам вырасти еще больше.

08.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com