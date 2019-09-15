Американская касса: «Стриптизерши» стартуют выше прогнозов

В американском прокате продолжает властвовать ОНО 2. Хоррор студий New Line и Warner Bros. собрал еще $40,8 млн, что всего на 55% меньше стартовой кассы недельной давности. Общие сборы проекта в США сейчас составляют $153,8 млн. ОНО 2 пока отстает от графика первого фильма, но его цифры студию все равно радуют. Тем более больше Warner Bros. радоваться нечему. На этих выходных в прокат вышел их проект ЩЕГОЛ и с треском провалился. Новинка, производство которой стоило $45 млн, собрала всего $2,85 млн − это худший стартовый результат для релиза, росписью более 2,5 тыс. экранов. ЩЕГОЛ стал жертвой плохих рецензий и неверия своей целевой аудитории в виде взрослой публики в проект.

Но, если где-то убыло, то где-то, значит, прибыло. В данном случае, прибыло у компании STX и ее нового релиза СТРИПТИЗЕРШИ. Криминальная драма с Дженнифер Лопес в свой первый уикенд собрала сразу $33,2 млн, что заметно выше прогнозов, которые вели картину на $25 млн. Полученная касса − лучший старт в карьере художественных фильмов с Лопес в главной роли, и лучший старт в истории для проектов STX. Ранее это звание принадлежало комедии ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ с $23,8 млн. СТРИПТИЗЕРШИ, чей производственный бюджет не превышает $20 млн, заняли второе место в топе уикенда.

Третье место отошло боевику ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. Лента получила в свое распоряжение еще $4,4 млн, что всего на 27% меньше, чем было неделей ранее. Всего в активе релиза Lionsgate сейчас находится $60,38 млн. На четвертом месте еще один релиз с рейтингом R (аналог 18+) − комедия студии Universal ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ. Лента положила в свою копилку $4,26 млн, увеличив общие сборы на домашнем рынке до $73,32 млн.

А замыкать пятерку лидеров выпало КОРОЛЮ ЛЬВУ. Диснеевский проект за выходные заработал $3,56 млн, а его общая касса в США и Канаде перевалила за $533,99 млн.

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15.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM