Американская касса: «Человек-невидимка» уверенно выигрывает уикенд

Лидером американского бокс-офиса по итогам уикенда стал хоррор ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. Проект продюсера Джейсона Блума и студии Universal стартовал с $29 млн, и это один из лучших стартов для проектов Блума, а также второй по величине старт для хоррора на рынке после успеха ОНО 2. Бюджет проекта составляет всего $7 млн, и тем значительнее его стартовое достижение и образовавшаяся прибыль. Интересно, что обычно основными зрителями хорроров являются женщины, однако на этот раз 53% аудитории составили мужчины.

Второе место в топе за СОНИКОМ В КИНО. Проект Paramount заработал еще $16 млн, увеличив свою американскую кассу до $128,2 млн. На третьем месте оказался еще один семейный проект − ЗОВ ПРЕДКОВ. Эта лента от компаний 20th Century и Disney получила $13,2 млн, увеличив домашнюю кассу до $45,9 млн. К сожалению, в свете производственного бюджета в $150 млн нынешние кассовые достижения этого проекта лишь удручают.

На четвертом месте топа оказалась еще одна новинка − японское анимэ МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. ФИЛЬМ 2. ГЕРРОИ ВОССТАНУТ. Релиз компании подразделения Sony, компании FUNimation Entertainment, сумел собрать $5,1 млн, а его общая касса с учетом превью составила $8,48 млн.

Закрывать пятерку лучших снова выпало боевику ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Релиз Sony работает в прокате уже почти два месяца. Седьмой уикенд принес фильму $4,3 млн, а общая касса в США перевалила за $197,3 млн.

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01.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM