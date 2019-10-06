МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «Джокер» стартует с новым рекордом октября

Лента собирает сразу $93,5 млн

Лидером американского бокс-офиса стал ДЖОКЕР. Фильм Тодда Филлипса стартовал с $93,5 млн, и это лучший результат среди октябрьских релизов за всю историю. Предыдущее достижение месяца продержалось всего год − в 2018 году рекордным стал старт ВЕНОМА, получившего тогда $80,3 млн. Помимо прочего, стартовые цифры ДЖОКЕРА сегодня − лучшие среди всех фильмов с рейтингом R, чей первый уикенд составил классические три дня с пятницы по воскресенье.

Основную аудиторию фильма составили мужчины. Большая часть зрителей была в возрасте от 18 до 34 лет. Они оценили проект достаточно высоко: в системе CinemaScore у него значится четверка с плюсом. Таким образом, у картины есть большие шансы на долгий прокат. Впрочем, уже сейчас с финансовой точки зрения проект себя оправдал, учитывая, что его производственный бюджет не превышает $60 млн. 

Второе место в чарте занимает его прежний лидер − мультфильм ЭВЕРЕСТ. Проект DreamWorks Animation и Universal положил в свою копилку еще $12 млн. Его общая касса за 10 дней проката в США сейчас составляет $37,8 млн. На третьем месте по итогам сборов выходных находится костюмная драма АББАТСТВО ДАУНТОН. Лента собрала еще $8 млн, увеличив свою общую кассу в США до $73,6 млн.

$91,3 млн находится в копилке драмы СТРИПТИЗЕРШИ. Этот проект студии STXfilms занимает четвертое место по итогам бокс-офиса уикенда. На выходных лента собрала $6,3 млн. А закрывать пятерку лидеров выпало хоррору ОНО 2, собравшему $5,4 млн. Общие сборы этого проекта в США составляют $202,5 млн.

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06.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM

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