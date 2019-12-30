Американская касса: «Камуфляж и шпионаж» стартует лишь с пятого места

В США празднуют Рождество. Как и у нас, в это время зрители активно ходят в кино, а в прокат осторожно выходят фильмы, претендующие на звание главного события будущего наградного сезона. Несмотря на разнообразие предложения, в лидерах по итогам уикенда остались все те же ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. С пятницы по воскресенье релиз Disney заработал еще $72 млн, увеличив общую кассу проекта в домашнем прокате до $361,8 млн.

Второе место топа осталось за ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Приключенческий экшн от Sony собрал за выходные $35,3 млн, а его общая касса после семнадцати дней в прокате составляет $175,5 млн. Лента заметно отстает от графика сборов первой части и, похоже, закончит прокат с меньшей суммой. Напомним, общие сборы ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ в США составляли $404 млн.

На третьем месте оказалась новинка − проект МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Его в прокат также выпускала Sony. За уикенд экранизация романа Луизы Мэй Элкотт положила в свою копилку $16,5 млн, а ее касса за пять дней проката составила $29 млн. Основную аудиторию проекта составили женщины старше 35 лет. Такому зрителю кино пришлось по вкусу: в системе CinemaScore его оценили на «пять с минусом».

Четвертое место у сиквела мультфильма ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ. Рождественские каникулы помогли релизу увеличить кассу на 27%. С пятницы по воскресенье ему удалось собрать $16,5 млн. Общие сборы проекта в США достигли отметки в $421,3 млн. А замыкать пятерку лидеров выпало еще одной анимационной новинке − мультфильму студии Blue Sky и Fox КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ. Проект стартовал с $13,2 млн, а его общие сборы за Рождество составили $22,1 млн. Со схожими результатами свою жизнь в прокате начинал мультфильм ФЕРДИНАНД.

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30.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM