Касса США: «Конг» стартует с $61 млн

В американском прокате разбушевался КОНГ. Лента совместного производства Warner Bros. и Legendary Pictures собрала за уикенд $61 млн и это заметно больше, чем предрекали студии трекинги. Ожидалось, что ОСТРОВ ЧЕРЕПА стартует с $45-50 млн, как это было у КИНГ КОНГА Питера Джексона в 2005 году. Однако новый проект показал себя гораздо более сильным игроком. Впрочем, добраться до стартовых $93 млн ГОДЗИЛЛЫ – другого совместного проекта Warner Bros. и Legendary Pictures о монстрах, который вышел в прокат в мае 2014 года – ОСТРОВУ ЧЕРЕПА добраться не удалось. ГОДЗИЛЛА стоила $160 млн и собрала в мировом прокате $529 млн. Проект прошел по нижней планке окупаемости, а значит КОНГУ, чей производственный бюджет составил $180 млн, надо собирать больше.

ОСТРОВУ ЧЕРЕПА удалось подвинуть с первого места топа проект ЛОГАН: РОСОМАХА. На своем втором уикенде лента студии Fox сумела собрать в США $37,9 млн, что на 57% меньше кассы прошлых выходных. При таком конкурентном окружении это очень хорошие показатели. ЛОГАН сумел собрать в США уже $152,7 млн, а общемировые сборы ленты с Хью Джекманом составляют уже впечатляющие $437,7 млн.

Третье место в топе уикенда осталось за хоррором ПРОЧЬ! Малобюджетная лента продолжает приносить невероятную прибыль своим создателям из Universal и Blumhouse. На третьей неделе работы картина собрала еще $21 млн, а ее общие сборы в США теперь составляют $111,1 млн. Бюджет картины, напомним, составляет $5 млн.

Религиозная драма ХИЖИНА от компании Lionsgate занимает четвертое место по итогам уикенда. Второй уикенд принес ленте $10,1 млн., а ее общие сборы составляют $32,3 млн. Замыкать пятерку выпало мультфильму ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН, собравшему $7,8 млн. В активе проекта после пяти недель работы в кинопрокате США набралось $159 млн.

12.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com