Касса США: «Закон ночи» и «Молчание» не оправдывают ожиданий

Благодаря Дню Мартина Лютера Кинга в прокате США – длинный праздничный четырехдневный уикенд, а потому все представленные цифры очень приблизительные. Лишний выходной день уже никак не поможет тем громким проектам, которые изначально не смогли проявить себя сильными игроками. Речь идет о боевике ЗАКОН НОЧИ Бена Аффлека и исторической драме Мартина Скорсезе МОЛЧАНИЕ. $65-миллионный ЗАКОН НОЧИ к концу воскресенья будет иметь в своей копилке только $5,4 млн, а к концу выходного понедельника – $6,2 млн. $50-миллионное МОЛЧАНИЕ, чей прокат после Нового года расширен до 747 кинотеатров, собирает и того меньше – всего $1,9 млн за стандартный уикенд и около $2,3 млн за расширенный. Обе картины не попадают в топ-10 лидеров уикенда, и это настоящий сюрприз.

Первое место рейтинга сохраняет за собой драма СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ. Лента творит чудеса в американском прокате: к концу воскресенья в ее активе будет $20,45 млн, а к концу понедельника – около $25,3 млн. Общие сборы СКРЫТЫХ ФИГУР составят $59,7 млн. Второе место у еще одного долгожителя проката – мультфильма ЗВЕРОПОЙ. Выходные принесут ему еще $18,5 млн, а его общая касса вырастет до $237,7 млн. Третьим станет подогретый «Золотыми глобусами» ЛА-ЛА ЛЕНД с $14,5 млн за трехдневный уикенд, $17,5 млн за четырехдневный и $77,1 млн в тотале.

Из новинок уикенда самым успешным стал старт фильма ужасов БАЙБАЙМЭН. Лента, выпущенная в пятницу, 13-го января, независимой компанией STX, неожиданно показала неплохие цифры: $13,3 млн у нее будет к концу воскресенья и, как ожидается, $15 млн к концу понедельника. Бюджет ленты составляет скромные $14 млн, потому его окупаемость, скорее всего, дело решенное. Впрочем, в системе CinemaScore у ужастика средняя зрительская оценка составляет всего три балла из пяти. Для жанра это неплохо, но для перспектив – не очень хорошо.

Lionsgate расширила прокат драматического триллера ДЕНЬ ПАТРИОТА до трех тысяч экранов. Это позволило фильму собрать $12 млн. К концу понедельника эта сумма должна вырасти до $14,25 млн. Общие сборы проекта едва превысят $15 млн, что при бюджете в $40 млн – не очень хорошие новости. Впрочем, потери этого проекта заметно меньше, чем у студии Paramount с их картиной МОНСТР–ТРАКИ. Трехдневный уикенд принес этому семейному проекту с бюджетом в $115 млн всего $10,5 млн, а к концу понедельника эта сумма увеличится примерно до $14,1 млн.

15.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline