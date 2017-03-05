Касса США: «Логан» показывает лучший старт среди фильмов о Росомахе

Лидером американского проката по итогам выходных станет ЛОГАН. Жестокий драматический боевик студии Fox соберет к концу воскресенья не менее $85,3 млн. Это лучший старт во всей франшизе РОСОМАХА (ранее таковым гордился фильм ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА с $85 млн). Помимо прочего, цифры ЛОГАНА – это пятый по величине старт для фильма со взрослым рейтингом R. Ленте с Хью Джекманом удалось обойти в этом соревновании такие ленты, как ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО ($85,1 млн) и СТРАСТИ ХРИСТОВЫ ($83,8 млн).

Бюджет ЛОГАНА составил около $100 млн. Нынешний старт говорит о том, что у фильма хорошие перспективы на окупаемость даже в домашнем прокате. О том же говорят и отзывы: в системе зрительских оценок CinemaScore у ЛОГАНА честная «пятерка с минусом».

Второе место по итогам уикенда в руках лидера прошлой недели – фильма ужасов ПРОЧЬ!. Картина собирает около $26,1 млн, что всего на 20% меньше, чем неделей ранее. Общие сборы этого малобюджетного проекта после двух уикендов составляют внушительные $76 млн.

С третьего места стартовала еще одна новинка – драма ХИЖИНА с Октавией Спенсер. Это кино на популярную в США религиозную тематику в свой стартовый уикенд собрало $16,1 млн. Как это часто бывает в таких случаях, картина привлекла в основном женскую аудиторию, причем более старшего возраста, чем обычно. В системе оценок CinemaScore ХИЖИНА получила от них твердую пятерку. Бюджет ХИЖИНЫ составил $26 млн.

На четвертое место опустился мультфильм ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН, собравший по предварительным данным еще около $ 11 млн. Общие сборы картины в США составляют уже нестыдные $148 млн. Заметно меньшая сумма на счету ДЖОНА УИКА 2. На выходных боевик с Киану Ривзом собрал около $4,8 млн, а его общая касса на родине составила почти $83 млн.

05.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com