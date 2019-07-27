МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: "Король Лев" легко удерживает лидерство

"Однажды... в Голливуде" идет на рекорд

Несмотря на то, что лидерство КОРОЛЯ ЛЬВА в американском прокате ни у кого  не вызывало сомнений, главное внимание индустрии во время текущего уикенда будет  приковано к новой работе Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR). В пятницу, с учетом превью-показов фильм заработал $16,9 млн, что дает основание рассчитывать на кассу трехдневки выше уровня $40 млн. Такой результат станет лучшим в карьере Тарантино. Прежде рекорд принадлежал картине БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ, начинавшей прокат с $38,1 млн.  47% опрошенных зрителей отправились на ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ в кинотеатры из-за имени режиссера, а 37% - из-за актерского состава проекта.

Однако первые отзывы публики неидеальны. Средняя оценка зрителей на CinemaScore равняется 4. Определенно рекомендовать картину будут 58% видевших фильм. Мужчины составили 59% аудитории, 56% были в возрасте от 18 до 34 лет. Почти трети зрителей было от 25 до 34 лет. 67% публики были с белой кожей, 14% - азиатами, 11% латиноамериканцами и 8% афроамериканцами.

Впрочем КОРОЛЬ ЛЕВ без каких-либо проблем с результатом $22,3 млн в пятницу сохранил лидерство в американском прокате. Сборы работы Джона Фавро снизились на 71%, но по итогам всего уикенда падение будет меньше. Ожидается касса в районе $77 млн. Замкнет тройку лидеров по итогам уикенда кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, чьи сборы должны быть в районе $12 млн.

27.07.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com

Самое читаемое

А «Человек-паук: Вдали от дома» подбирается к миллиарду

Международная касса: «Король Лев» − недостижимый лидер уикенда

Подробнее
Картина собрала почти миллиард рублей

Предварительная касса уикенда: «Король Лев» показал третий результат в истории

Подробнее
Лучшая из новинок – картина «Видок»

Предварительная касса четверга: «Король Лев» снова на вершине

Подробнее
Проекты были представлены на фестивале Comic Con

Marvel анонсировал начало новой фазы своей киновселенной

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 