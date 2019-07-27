Американская касса: "Король Лев" легко удерживает лидерство

Несмотря на то, что лидерство КОРОЛЯ ЛЬВА в американском прокате ни у кого не вызывало сомнений, главное внимание индустрии во время текущего уикенда будет приковано к новой работе Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR). В пятницу, с учетом превью-показов фильм заработал $16,9 млн, что дает основание рассчитывать на кассу трехдневки выше уровня $40 млн. Такой результат станет лучшим в карьере Тарантино. Прежде рекорд принадлежал картине БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ, начинавшей прокат с $38,1 млн. 47% опрошенных зрителей отправились на ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ в кинотеатры из-за имени режиссера, а 37% - из-за актерского состава проекта.

Однако первые отзывы публики неидеальны. Средняя оценка зрителей на CinemaScore равняется 4. Определенно рекомендовать картину будут 58% видевших фильм. Мужчины составили 59% аудитории, 56% были в возрасте от 18 до 34 лет. Почти трети зрителей было от 25 до 34 лет. 67% публики были с белой кожей, 14% - азиатами, 11% латиноамериканцами и 8% афроамериканцами.

Впрочем КОРОЛЬ ЛЕВ без каких-либо проблем с результатом $22,3 млн в пятницу сохранил лидерство в американском прокате. Сборы работы Джона Фавро снизились на 71%, но по итогам всего уикенда падение будет меньше. Ожидается касса в районе $77 млн. Замкнет тройку лидеров по итогам уикенда кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, чьи сборы должны быть в районе $12 млн.

27.07.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com