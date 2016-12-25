Касса США: «Изгой-Один» и «Зверопой» победили «Пассажиров»

В Америке началась пора рождественских праздников, а значит, и большого числа выходных. Потому нынешний уикенд оказался расширенным, так как понедельник останется нерабочим днем. В это праздничное время в кинопрокате США наблюдается невиданное столпотворение релизов: кинотеатры штурмуют блокбастеры, претенденты на «Оскар» и «Золотой глобус» заметно расширяют свое присутствие, а в ограниченном прокате появляется все больше фестивального и авторского кино. Однако в такой кутерьме, осложненной традиционным снижением активности зрителей из-за непосредственного празднования Рождества, везет далеко не всем. На этот раз наименьшие куски кассового пирога широкого проката достались высокобюджетным ПАССАЖИРАМ от Sony Pictures и КРЕДО УБИЙЦЫ от Fox, даже несмотря на то, что они стартовали еще в среду.

Лидером уикенда остался ИЗГОЙ-ОДИН. Ожидается, что лента без особого труда освоит до конца понедельника $110 млн. Почти в два раза меньше будет у самой успешной из новинок – мультфильма ЗВЕРОПОЙ – которая также стартовала в среду. Общая касса проекта Universal за шесть дней составит около $75 млн. Кстати, бюджет фильма ровно такой же – $75 млн, а значит, его будет легко окупить в одном только домашнем прокате.

А вот с окупаемостью ПАССАЖИРОВ возникнут проблемы. Фантастическая драма за четырехдневный уикенд может собрать только $20 млн, а весь шестидневный прокат со среды по понедельник принесет ей скромные $27 млн. Студия надеялась хотя бы на $40 млн. При бюджете в $110 млн (он уменьшился на $15 млн благодаря участию в региональных программах возрата налогов) такой старт можно назвать крупной неудачей. Впрочем, помочь ПАССАЖИРАМ должны будут международные рынки. Они же могут спасти от провала и проект Fox КРЕДО УБИЙЦЫ. Этот стомиллионник также появился в американских кинотеатрах на этом уикенде и тоже сильно недобрал. Ожидается, что к понедельнику в его копилке будет только $23 млн.

Если КРЕДО УБИЙЦЫ продюсеров Fox сильно огорчило, то малобюджетная хулиганская комедия с Джеймсом Франко ПОЧЕМУ ОН? своими результатами сильно порадовала. Ленту не стали ставить на экраны в среду, как это сделали с основными новинками, а отправили покорять прокат с пятницы. В результате, ожидается, что к концу понедельника у комедии будут вполне неплохие для нее $14 млн.

Из ограниченного проката в широкий на этом уикенде перешли претендующие на «Оскар» и «Золотой глобус» ленты ОГРАДЫ Дензела Вашингтона и мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД. В ограниченном прокате также появились ленты СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ, ТОНИ ЭРДМАНН, ГОЛОС МОНСТРА, ДЖУЛЬЕТТА Педро Альмодовара, МОЛЧАНИЕ Мартина Скорсезе, ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА, ПАТЕРСОН, а также драматический боевик Питера Берга ДЕНЬ ПАТРИОТА и ретро-триллер Бена Аффлека ЗАКОН НОЧИ.

25.12.2016 Автор: Артур Чачелов, Яна Суетина

Источник: THR.com