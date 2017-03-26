Касса США: «Красавица и чудовище» осталась в лидерах с $88 млн

Американский бокс-офис продолжает приятно удивлять. Месяц еще не кончился, а его общие сборы уже перевалили за миллиард долларов. Это рекордный показатель, которого ранее в марте индустрии достичь не удавалось. Тому поспособствовал выход таких хитов как ЛОГАН, КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, ПРОЧЬ и МОГУЧИХ РЕЙНДЖЕРОВ. Последние преподнесли сюрприз, стартовав с внушительных $40,5 млн. Студия Lionsgate ожидала более скромного результата. МОГУЧИЕ РЕЙДЖЕРЫ, получившие в США мягкий прокатный рейтинг PG-13, сработали на ностальгии, собрав в кинотеатрах как подростков, так и тех, кто рос на одноименном телесериале начала 90-х. Теперь проекту необходимо во что бы то ни стало сохранить этот запал, чтобы попытаться максимально отбить в домашнем прокате свой крупный бюджет в $100 млн.

Но лидером уикенда во второй раз стала диснеевская сказка КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Лента собрала за выходные почти $88,4 млн, что всего на 49% меньше, чем на стартовой неделе. Общие сборы проекта в США составляют уже почти $317 млн. Таким образом, уже на следующей неделе фильм отобъет свой $160-милионный бюджет в домашнем прокате. В прокате зарубежном у него дела обстоят еще лучше: за два уикенда картина собрала за пределами Северной Америки $373,3 млн.

Закрывать тройку лидеров выпало КОНГУ. Проект студий Legendary Pictures и Warner Bros. на третьем уикенде потерял еще 48% сборов. Выходные принесли фильму $14,4 млн, а общие сборы проекта в США составляют $133,5 млн.

Совсем нерадостно начался прокат нового космического фильма ужасов ЖИВОЕ. Лента, выпуском которой в американских кинотеатрах занимается Sony Pictures, на стартовом уикенде собрала только $12,6 млн. Это плохие новости, особенно на фоне неважных зрительских отзывов. Бюджет картины составил $58 млн, впрочем, к счастью для Sony, большую часть из этих денег предоставила компания Дэвида Эллиса Skydance.

Впрочем, куда хуже дела обстоят у другой большой новинки уикенда – комедии КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ от студии Warner Bros. Эта лента стартовала со скромных $7,6 млн. Этого хватило только для седьмого места в чарте. К счастью, бюджет у фильма тоже не очень большой – всего $25 млн.

26.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline