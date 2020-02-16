Американская касса: «Соник» стартует с $57 млн и с первого места

В Америке продолжается удлиненный уикенд Дня Президента. Уверенным лидером кассы стал проект Paramount СОНИК В КИНО. Первые три дня проката принесли $57 млн, и это новый рекорд для старта экранизаций видеоигр. Ранее самым высоким был результат ПОКЕМОНА: ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ, который собрал $54,3 млн. Лишний выходной день принесет новинке еще $11 млн, увеличив ее кассу до $68 млн.

СОНИК В КИНО − непростой для студии Paramount проект. У компании долгое время не было кассовых успехов, а производство СОНИКА вышло за пределы первоначально определенного бюджета из-за вынужденной перерисовки главного персонажа и переноса даты выпуска. Как бы там ни было, стартовый результат теперь позволяет надеяться на окупаемость в одном только домашнем прокате. У картины отличные отзывы зрителей: в системе CinemaScore у нее твердая пятерка.

Второе место топа у ХИЩНЫХ ПТИЦ. Три дня выходных принесли проекту $17 млн, а еще один лишний выходной должен добавить еще $2 млн. Общие сборы проекта сейчас составляют $59,27 млн.

Третье и четвертое места оказались в руках новинок. Они стартовали с очень близкими результатами. Проект Sony и Blumhouse ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ по итогам трехдневного уикенда получил $12,4 млн. Ожидается, что после нерабочего понедельника в активе этого триллера окажется $14 млн. И это несмотря на то, что проект был принят зрителями прохладно: в системе CinemaScore у нее тройка с минусом. Комедия Universal THE PHOTOGRAPH получила за три дня $12,3 млн, а еще один выходной день увеличит эту сумму до $13,4 млн. Лента с бюджетом $15 млн понравилась многим зрителям: ее оценка в CinemaScore − четыре с плюсом.

Замыкает пятерку лидеров холдовер ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. Лента Sony получила еще $11,31 млн, что всего на 6% меньше, чем было неделю назад. Общая касса проекта в США сейчас составляет $181,33 млн.

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16.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM