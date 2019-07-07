Американская касса: «Человек-паук» заканчивает уикенд Дня независимости с $185 млн

В США идет уикенд длинных национальных праздников. Страна празднует День независимости, который в этом году пришелся на четверг. От того, многие новые релизы на этот раз стартовали в прокате не в пятницу, а гораздо раньше. Например, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА вышел в кинотеатрах уже во вторник. За шесть дней лента сумела собрать впечатляющие $185,1 млн. Если смотреть на цифры традиционного уикенда, без дополнительных дней, то за это время новинка заработала $93,6 млн. Это второй по величине результат для уикенда Дня независимости: больше в 2011 году собирали только ТРАНСФОРМЕРЫ: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ ($97,9 млн).

Лента получила высокие оценки зрителей: в системе CinemaScore у нее твердая пятерка. 57% аудитории составили мужчины, 31% зрителей был в возрасте от 18 до 24 лет. Заявленный производственный бюджет нового ПАУКА − $160 млн.

Второе место оказалось в руках у ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4. Лента положила в свою копилку еще $34,3 млн, а ее общие американские сборы теперь составляют $306,6 млн. Третье место досталось музыкальному ромкому YESTERDAY. Лента потеряла всего 37% сборов прошлых выходных, положив в свою копилку еще $10,8 млн. Общие сборы этой картины в американском прокате составляют $36,8 млн.

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 получило $9,8 млн. Это позволило фильму поднятся лишь на четвертую строчку. Общая касса проекта в США сейчас составляет $50,2 млн. А замыкает пятерку лучших сказка Disney АЛАДДИН. Проект положил в свой карман еще $7,6 млн, а его общие сборы в США и Канаде выросли до $320,8 млн.

В шаге от пятерки лидеров остановился хоррор СОЛНЦЕСТОЯНИЕ. Независимая лента заработала за уикенд $6,56 млн, а ее общие сборы после длинных праздников составляют $10,9 млн.

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07.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM