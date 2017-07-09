Касса США: «Человек-паук» показал третий по величине старт года

Кинокомпании Sony Pictures, наконец, улыбнулась удача. Ее главный козырь в этом году, проект ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, стартовал в домашнем прокате крайне успешно. За прошедший уикенд лента получила около $117 млн, и это третий по величине старт в США в этом году: больше было только у КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА ($174,8 млн) и СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТИ 2 ($146,5 млн). На производство картины Sony и Marvel потратили $175 млн, и с таким стартом, львиная доля этого бюджета будет отбита в одном только американском прокате. Об этом говорят и косвенные факторы, вроде положительных отзывов зрителей и критиков: в системе зрительских оценок CinemaScore у ленты твердая пятерка.

В 2002 году первая экранизация ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА под руководством Sony и Сэма Рэйми стартовала в США со $114,8 млн (или $174 млн в соответствии с инфляцией). Сиквел два года спустя получил на старте $115,8 млн ($165 млн с учетом инфляции). Третья часть с учетом инфляции стартовала со $174,7 млн.

Перезапуск франшизы оказался не таким успешным. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК в 2012-м на первом уикенде получил только $62 млн. Правда тогда лента выходила на длинном шестидневном уикенде Дня независимости и ее общие сборы к концу этих выходных составили $137 млн. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в 2014-м на старте заработал только $91,6 млн.

На второе место в топе недели опустился мультфильм ГАДКИЙ Я 3. Мультфильм потерял 53% сборов первого уикенда, собрав еще $34 млн. Общие сборы проекта в США теперь составляют $149,2 млн. Третье место по итогам уикенда досталость экшну МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ, который заработал еще $13 млн. Общая касса этой картины в США добралась до $57 млн. Кстати, бюджет этого боевика составляет всего $34 млн.

На четвертом месте весьма уверенно чувствует себя ЧУДО-ЖЕНЩИНА. На шестом уикенде кинокомикс положил в свою копилку еще $10,8 млн. Американская касса этого очень успешного проекта студии Warner Bros. доросла уже до $368,8 млн. А вот новым ТРАНСФОРМЕРАМ от студии Paramount до таких высот уже никак не добраться. Уикенд принес им только $6,3 млн, а общая касса составляет лишь $118,9 млн.

09.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com