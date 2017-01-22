Касса США: «Сплит» с легкостью обходит «Три икса»

Американский прокат часто преподносит сюрпризы: считалось, что на этих выходных в кинотеатрах развернется нешуточная борьба между новинками – боевиком ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО и триллером СПЛИТ. Однако сражения на равных не получилось: лента М. Найта Шьямалана с легкостью сделала картину с участием Вина Дизеля с результатом в $40,2 млн. Это больше, чем ждали аналитики и студия Universal, которая прокатывает это кино в соответствии с контрактом с продюсером Джейсоном Блумом. Таким образом, СПЛИТ – фильм с производственным бюджетом в $10 млн – только за первый уикенд работы в кинотеатрах успел не только окупиться, но и принести прибыль.

С ТРЕМЯ ИКСАМИ дела обстоят сложнее. Эта лента собрала за уикенд только $20 млн, а ее бюджет куда значительнее – $85 млн. Половину этой суммы на проект выделила студия Paramount, получившая за это право его проката. Остальное пришло от Revolution Studios, ее сторонних партнеров и китайских сопродюсеров. Такой старт далек от идельного но все же оставляет проекту шансы на получение более или менее приемлемого результата в США. Об этом свидетельствуют и результаты опроса зрителей картины: в системе CinemaScore оценка фильма составляет достойные «пять с минусом». Впрочем, основную ставку продюсеры делали на международный прокат, и здесь у ТРЕХ ИКСОВ пока все идет нормально.

На третье место опустились СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ. Лента студии Fox собрала за уикенд $16,2 млн, увеличив общую кассу в США до $84 млн. Неплохо чувствует себя и ЗВЕРОПОЙ. Картина стала четвертой, собрав за выходные $9 млн. Всего в копилке мультфильма Universal в США находится уже $239,4 млн.

Закрывать пятерку лидеров выпало ЛА-ЛА ЛЕНДУ. Мюзикл собрал за уикенд $8,4 млн, увеличив общую кассу примерно до $90 млн. Совсем скоро американские сборы этого проекта перевалят за сотню миллионов, чему наверняка поспособствует попадание в номинации «Оскара». Пятерки претендентов на премию будут оглашены уже в пятницу.

22.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com