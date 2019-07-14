Американский бокс-офис: «Человек-паук» остался лидером уикенда

На американском фронте без перемен: лидером бокс-офиса второй уикенд подряд остается ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. Лента потеряла всего 51% сборов прошлых выходных, положив в свою копилку еще $45,3 млн. Общая касса проекта в США увеличилась до $274,6 млн. Картина идет с опережением графика предыдущей части франшизы − ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ − у которой на втором уикенде в активе было только $207,2 млн.

Второе место осталось за мультфильмом ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Проект Disney/Pixar добавил к своим капиталам еще $20,67 млн. Общая касса этого анимационного фильма в США и Канаде сейчас составляет $346,37 млн.

Лучшая из новинок − триллер КАПКАН от студии Paramount − стартует с $12 млн и третьего места. Такой результат оказался чуть хуже ожиданий. Впрочем, производство картины обошлось всего в $13,5 млн, так что у проекта еще есть шансы выйти в ноль и даже слегка заработать. Чуть хуже обстоят дела у комедии Fox АЛИ, РУЛИ!, которая стартовала с $8 млн и четвертого места. Ее производственный бюджет, к сожалению, неизвестен. Лента стала первым релизом категории 18+, выпущенным под присмотром Disney, начная с 2013 года. Интересно, что обе новинки уикенда в основном привлекли внимание молодой аудитории в возрасте от 18 до 34 лет. И в том, и в другом случае основным зрителем проектов стали мужчины.

Замыкает пятерку лучших романтическая музыкальная комедия Дэнни Бойла YESTERDAY. Проект студий Universal и Working Title собрал еще $6,8 млн, увеличив свою кассу в США до $48,3 млн.

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14.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM