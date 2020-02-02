Американская касса: «Плохие парни» выигрывают уикенд Суперкубка

Уикенд Суперкубка для кинопроката в CША один из самых сложных периодов в году. Из-за трансляций американского футбола траффик в кинотеатрах к воскресенью снижается до минимума, а потому крупных и важных премьер в этот период обычно не появляется. Этот год не стал исключением: на вершине кинопроката остались хорошо знакомые нам холдоверы, а новинок было всего две. Первое место осталось в руках у ПЛОХИХ ПАРНЕЙ НАВСЕГДА, которые собрали $17,7 млн. Общая касса проекта выросла до $148,1 млн, и это лучший результат для франшизы в ее истории.

На втором месте топа снова 1917. Военная драма положила в свою копилку еще $9,7 млн, увеличив свою кассу в американском прокате до $119,2 млн. Это хорошие новости для Universal, но есть для нее и плохие. По-прежнему все совсем печатльно у другого релиза компании − УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, который получил третье место по итогам уикенда. Выходные принесли ему $7,7 млн, а общая касса увеличилась лишь до $55,2 млн. При бюджете в $175 млн это удручающий результат.

Четвертое место топа оказалось в руках новинки. Это хоррор ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ от студии Orion Pictures и прокатной компании United Artisis. Лента собрала $6,1 млн, пройдя по нижней планке ожиданий. Впрочем, для нее это не так уж и страшно: производственный бюджет этой картины составил всего $6 млн.

Совсем плохо дела обстоят у второй новинки уикенда − экшна РИТМ-СЕКЦИЯ от компании Paramount. Лента стартовала с $2,8 млн, и это худший результат для релиза, выходящего на более, чем 3 тыс. экранов. Производственный бюджет картины составил $50 млн, Paramount получила права на его прокат у компании Eon за $30 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

02.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM