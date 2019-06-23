Американская касса: «История игрушек 4» уверенно лидирует со $118 млн

В американском прокате сменился лидер. Как и ожидалось, ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 с легкостью обошла всех, собрав на старте $118 млн. Это всего лишь третий релиз 2019 года, сумевший получить в первый уикенд больше сотни миллионов долларов. Новая ИСТОРИЯ ИГРУШЕК также показала третий по величине стартовый результат для проектов Pixar (после СУПЕРСЕМЕЙКИ 2 со $183 млн и В ПОИСКАХ ДОРИ со $135 млн. В общем зачете стартов анимации у новинки четвертый результат − помимо вышеназванных пиксаровских картин она пропустила вперед также ШРЭКА ТРЕТЬЕГО со $125 млн.

Несмотря на хорошую кассу, от ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 ждали много большего. Трекинги и прогнозы вели новинку на $140 млн − $165 млн. Впрочем, нет сомнений, что свое она еще возьмет. У фильма отличные оценки в системе зрительских отзывов CinemaScore, а также очень хорошая пресса.

Второе место топа досталось еще одной новинке широкого проката − хоррору ДЕТСКИЕ ИГРЫ. Релиз возродившейся из пепла компании United Artists получил $14 млн. От него тоже ждали большего, но, похоже, американскому кинопрокатному рынку сейчас не до высоких результатов. В любом случае, свой бюджет в $10 млн проект окупит.

На третьем месте которую неделю подряд оказывается АЛАДДИН. Диснеевская сказка потеряла всего 30% сборов предыдущего уикенда и положила в свою копилку еще $12,2 млн. Общая касса проекта составляет $287,5 млн. Это пока лучший результат среди всех релизов этого сезона летних блокбастеров.

На четвертом месте лидер прошлой недели − фантастический экшн ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ. Лента обвалилась сразу на 64% по сравнению со стартовым результатом прошлой недели. Нынешний уикенд принес релизу Sony $10,75 млн, увеличив его общую кассу до $52,69 млн Результат, мягко говоря, скромный, особенно в сравнении с производственным бюджетом в $110 млн.

Замыкает пятерку лидеров ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Выходные принесли проекту еще $10,29 млн, увеличив общую кассу до $117,58 млн. У первой части к этому моменту в активе был уже $261 млн.

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23.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM