Американская касса: «Холодное сердце 2» стартует с осенним рекордом

Лидером американского бокс-офиса на уикенде стал мультфильм Walt Disney Animation Studios ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2. Лента получила сразу $127 млн − рекордный результат для осенних анимационных релизов, третий за всю историю проката мультфильмов после стартов СУПЕРСЕМЕЙКИ 2 ($182,7 млн) и В ПОИСКАХ ДОРИ ($135,1 млн).

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 сработало лучше ожиданий. 60% ее аудитории составили представительницы прекрасного пола, 70% − семьи с детьми. В системе зрительских оценой CinemaScore у проекта «пять с минусом». А вот у первой части была «пятерка с плюсом». Впрочем, и рецензии критиков у первого фильма были чуть лучше. Он, напомним, стартовал в американском прокате с $93 млн. Эти цифры включают данные за расширенный пятидневный уикенд. Традиционные три дня с пятницы по воскресенье принесли ему только $67 млн. Так что рост кассы очевиден.

Второе место топа досталось холдоверу FORD ПРОТИВ FERRARI студии Fox. Этот фильм получил еще $16 млн, увеличив общую кассу в США до $58 млн.

Третье место досталось новинке: проекту Тома Хэнкса A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD. Лента собрала $13,1 млн и получила в Cinema Score твердую «пятерку»от зрителей. Чего не скажешь об еще одной новинке большого проката − боевика 21 МОСТ от продюсеров братьев Руссо и студии STX. Лента стартовала с $9,1 млн. Этого хватило на 4 место топа. В CinemaScore у этого релиза «четверка с плюсом», что, в принципе, тоже неплохо.

Замыкает пятерку лидеров фильм Роланда Эммериха МИДУЭЙ. Героическая военная драма получила еще $4,7 млн за выходные, увеличив кассу в американском прокате до $45,1 млн. Прокатом этой картины на данном рынке занимается Lionsgate.

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24.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM