Американская касса: и снова «Крудсы»

Американский прокат продолжает оставаться в спячке в ожидании Рождества, к которому приурочено несколько больших кинопремьер. Сейчас в стране функционируют лишь 35% всех имеющихся кинозалов. Лидирует снова СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Релиз DreamWorks Animation, выпущенный компанией Universal, сумел за выходные собрать $3 млн. Фактически это половина всех сборов всех кинотеатров на этом уикенде. Общая касса проекта в домашнем прокате таким образом увеличилась до $24,1 млн.

Второе место топа у релиза компании Focus Features СВОДНЫЕ БРАТЬЯ (Half Brothers). Эта мексиканская комедия на втором уикенде работы принесла $490 тыс. Общие сборы фильма более чем скромны: всего $1,3 млн.

Замыкает тройку лидеров сказка ЭЛЬФ от студии New Line Cinema. Данная лента 2003 года вышла в повторный прокат еще месяц назад, но в верхней части топа засветилась только сейчас. Картина собрала на выходных $400 тыс., увеличив свою общую кассу этого периода до $1,5 млн.

Четвертым стал комедийный слэшер Universal ДИЧЬ. Эта лента наскребла за выходные $315 тыс. Общая касса проекта за время проката составляет $8,2 млн.

На пятом месте снова комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Ветеран пандемийного бокс-офиса работает в прокате уже 10 недель. Прошедший уикенд принес ему $260 тыс., увеличив общую кассу до $17,96 млн.

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14.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, Box Office Mojo