Американская касса: «Семейка Крудс 2» уверенно выиграла уикенд Дня Благодарения

Уикенды Дня Благодарения год от года генерируют для кинотеатров большую выручку. Еще и потому, что обычно его сопровождает лишний выходной день. Однако, если до коронавируса площадки делали на празднике сотни миллионов, то сейчас уже совсем другие цифры. Лидер прошедшего уикенда − свежий мультфильм студий Universal и DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ − стартовал с $9,71 млн. Это очень мало по сравнению с победителями схожих уикендов прошлых нет, но по нынешним временам − результат феноменально высокий. Второй, после результата ДОВОДА, у которого было $9,35 млн. За пять дней в прокате (проект стартовал в среду, 25 ноября) релиз собрал $17,01 млн.

Других новых фильмов в кинотеатрах не выходило, так что оставшиеся деньги они собирали релизами прошлых недель и перевыпуском классики. Ни один из этих проектов не добрался и до миллиона. Так, второе место топа по итогам стандартного трехдневного уикенда оказалось за комедийным слэшером ДИЧЬ. Лента положила в свою копилку еще $770 тыс., что на 39,9% меньше, чем неделей назад. Общая касса проекта сейчас составляет $7,02 млн.

Третье место топа − у комедии ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Проект компании 101 Studios, работающий в кинотеатрах уже 8 недель, положил в свою копилку еще $644 тыс., увеличив общую кассу до $17,26 млн.

На четвертом и пятом местах американского чарта обосновались проекты Focus Features. Это драма КРОВНЫЕ УЗЫ и хоррор ДАВАЙ ПОИГРАЕМ. Первый получил $453 тыс., увеличив свои общие сборы до $8,74, а второй − $387 тыс и $8,83 млн соответственно.

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30.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, Variety, Box Office Mojo