Американская касса: «Дьявол в деталях» выходит в лидеры

В американском прокате новый лидер − это новинка от студии Warner Bros. ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. Детективный неонуарный ретро-триллер вышел почти в 2,2 тыс. кинозалах и сумел собрать $4,8 млн. В прежние времена подобный старт считался бы провалом, но сейчас, когда 44% кинозалов в США попросту не работают, и эти деньги можно назвать относительным успехом. Это лучший старт для фильма с рейтингом R со времени начала пандемии. Кроме того, новинка также стала доступна и подписчикам стриминга HBO Max: там она взлетела в лидеры просмотров (как утверждает руководство видеосервиса), но точных цифр студия не предоставила.

Второе место кинопрокатного топа США за единственным студийным мультфильмом на рынке − проектом СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. Десятая неделя в кинотеатрах принесла ей $1,84 млн, что на 2,5% больше, чем было на прошлых выходных. Общая касса мультфильма составляет $44 млн. Проект также уже давно доступен на стримингах, правда, за дополнительную плату.

Борьба за третье место развернулась между ЧУДО-ЖЕНЩИНОЙ 1984 и ЗАСТУПНИКОМ. Экранизация комиксов от Warner Bros. в результате все же на немного обошла независимый новестерн с Лиамом Нисоном. ЧУДО-ЖЕНЩИНЕ покорилось $1,3 млн, а ее общие сборы в США поднялись до $39,2 млн. ЗАСТУПНИК собрал $1,25 млн, увеличив свои общие сборы до $7,83 млн.

Замыкать пятерку лидеров выпало фантастическому экшну ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Очередные выходные в прокате принесли ленте $740 тыс., увеличив тем самым общую кассу проекта в США до $11,14 млн.

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01.02.2021 Автор: Артур Чачелов