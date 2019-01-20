Американская касса: «Стекло» стартовало на нижней грани ожиданий

Лидером амеркианского проката на нынешнем уикенде стал триллер СТЕКЛО. Лента М. Найта Шьямалана с пятны по воскресенье собрала $40,6 млн, При этом, из-за праздника Дня Мартина Лютера Кинга, лента вышла в прокат на день раньше, а потому теперь в ее копилке находится $47,1 млн. Эти цифры не дотягивают даже до осторожных прогнозов студии Universal, занимающейся американским прокатом картины. Она рассчитывала собрать $50 млн − $55 млн. Напомним также, что до выхода множества отрицательных рецензий и появления отзывов от первых зрителей трекинги давали картине старт в районе $60 млн и даже $70 млн.

Стартовая касса СТЕКЛА оказалась лучше, чем была у НЕУЯЗВИМОГО, собравшего в свое время $30 млн, но не сильно превзошла цифры СПЛИТА, заработавшего $40,2 млн за свой первый трехдневный уикенд в 2015 году. При таком старте экономика СТЕКЛА получается прибыльной, но уже менее эффектной, чем у СПЛИТА: на него потратили $9 млн, а на новый фильм − $20 млн.

Второе место топа оказалось в руках прежнего лидера − ленты 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ. Картина правоприемника The Weinstein Co − холдинга Lantern Enternainment, прокатом которой занимается независимая компания STX, потеряла всего 23% от стартовой кассы, добавив в свою копилку еще $15,67 млн. Общие сборы фильма в США сейчас составляют $43,98 млн. Ее бюджет − $37,5 млн.

Замыкает тройку лидеров релиз-сенсация − японское анимэ с витиеватым назанием ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ Z СУПЕР: БРОЛИ. На прошлом уикенде он наделал много шума в Китае, а сейчас с успехом стартовал в США. Релиз независимого нишегого прокатчика Funimation Film (принадлежит Sony), получил сразу $10,68 млн. С учет очень успешного превью общая касса проекта в США сейчас составляет $21,08 млн.

На четвертое место со второго откатился АКВАМЕН. Кинокомикс добавил к своим капиталам еще $10,3 млн, увеличив общую кассу до $304,3 млн. Следом за ним по итогам уикенда идет мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. Этот проект Sony за выходные собрал $7,3 млн, что всего на 19% меньше, чем было неделей назад. Его общая касса в США сейчас составляет $158,3 млн при бюджете в $90 млн.

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20.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR, BOM