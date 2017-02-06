Международная касса: в лидеры вышел новый фильм Джеки Чана

Вторую неделю подряд весь пьедестал почета в рейтинге международных кассовых сборов остается за картинами из китайского проката. На этот раз его возглавляет новый проект Джеки Чана КУНГ-ФУ ЙОГА – комедийный боевик совместного производства Китая, Гонконга и Индии. На прошлой неделе эта лента занимала только третью строчку, а сегодня, благодаря отличной динамике сборов, вышла на первое место, получив за уикенд около $51,4 млн. Общая касса картины составляет $178 млн, и это делает ее самым кассовым китайским проектом Джеки Чана в Китае.

На второе место опустился лидер прошлой недели – фэнтези ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД: ДЕМОНЫ. Лента положила в свою копилку еще около $35,3 млн, увеличив общие сборы до $202 млн. Чуть скромнее, но не менее достойно, держится фантастический фильм РЯСКА. Эта китайская лента занимает третью строчку в топе с результатом в $29,5 млн и общими сборами около $90 млн.

Лучшим из голливудских на этот раз стал ЛА-ЛА ЛЕНД. Лента, работавшая на 72 международных рынках, собрала за уикед $20,1 млн. Международные сборы этого мюзикла добрались уже до $150 млн, а общемировые – составляют $268 млн. Лента с успехом стартовала в прокате Мексики, собрав здесь $2,2 млн. Во Франции после двух недель в кинотеатрах на ее счету $8,1 млн, в Италии – $4,7 млн, в Германии после четырех недель – $7,8 млн. Но лучше всего дела у фильма обстоят в Великобритании, где картина имеет в своем распоряжении уже $30,3 млн.

Закрывать пятерку выпало Милле Йовович с проектом ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА. За уикенд лента получила еще $16,5 млн с 57 международных рынков. Общие сборы картины сегодня составляют $95,6 млн. Большая часть этой суммы ($63,5 млн) приходится на азиатские рынки.

ЗВОНКИ от студии Paramount дотянулись только до шестого места. Хоррор собрал за уикенд $15,2 млн, работая на 35 международных территориях. Успешнее всего картина оказалась в Бразилии, где на ее счету $2,7 млн. Мексика принесла $2,2 млн, Россия – около $1,9 млн.

06.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily, EntGroup