Международная касса: «Изгой-Один» не отдает первое место

ИЗГОЙ-ОДИН продолжает оставаться номером один и спустя три недели после старта в прокате. Релиз Disney взял еще одну высоту, стартовав с лидерских позиций в Китае. Поднебесная принесла картине сразу $31 млн, что на 39% меньше, чем было на старте у ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ год назад. Общие сборы уикенда со всех 57 международных рынков за пределами Северной Америки составили $56,6 млн, а общая касса поднялась до $437,1 млн. Самым успешным из зарубежных пока является прокат в Великобритании, где у ИЗГОЯ-ОДИН в общей сложности уже $73,7 млн. Всего же международная и американская публика подарила картине впечатляющие $914,4 млн.

Второе место в международном бокс-офисе по итогам уикенда досталось фильму КРЕДО УБИЙЦЫ. Лента собрала за выходные $45,4 млн. Лидирующим международным рынком стала Россия, где фильм стартовал с $9,4 млн. Великобритания принесла картине еще $6,8 млн, Мексика – $3,7 млн, Филиппины – $1,1 млн. Дополнительные $2,3 млн КРЕДО УБИЙЦЫ заработал на своем втором уикенде в Германии (общая касса здесь – $8,9 млн) и $1,8 млн – на третьем уикенде во Франции (общая касса здесь – $12,9 млн). Общие сборы фильма на зарубежных рынках сегодня составляют $98,1 млн.

Закрывать тройку лидеров на этот раз выпало ПАССАЖИРАМ. Лента сумела собрать $32,7 млн с 62 рынков мира. Общие сборы картины за пределами США достигли $104,6 млн. Картина появилась в пяти латиноамериканских странах и смогла собрать там в общей сложности $4,5 млн. В основном благодаря Бразилии, где стартовая касса фильма составила $3,2 млн. Южная Корея подарила фильму еще $3,5 млн. Новогодние праздники благотворно сказались на кассе ПАССАЖИРОВ в России. У нас лента собрала $2,3 млн, увеличив свою общую кассу до $15,1 млн. На этой неделе картина появится в китайском прокате, а 24 марта стартует в Японии.

Четвертое место по итогам уикенда у мультфильма ЗВЕРОПОЙ. Релиз Universal работал на 61 мировой территории и сумел собрать $26,4 млн. Общие сборы проекта за пределами США составляют $143,5 млн. Благодаря успешному превью сразу $3,9 млн мультфильм получил на старте в Италии. Также он дебютировал в лидерах проката в Аргентине ($1,8 млн) и Польше ($1,6 млн). Еще $2,4 млн добавила в его копилку Австралия. Кстати, здесь общая касса фильма уже сейчас составляет внушительные $12,8 млн.

На пятом месте по итогам уикенда еще один мультфильм: МОАНА от студии Disney. 38 международных рынков принесли ей на уикенде еще $20 млн. Общие международные сборы картины составляют теперь $224,7 млн. Успешным можно назвать старт проекта в Бразилии: здесь он получил сразу $4,6 млн. На этой неделе картина появится в кинотеатрах Южной Кореи, Уругвая, Боливии и Эквадора.

09.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Screen Daily