Международная касса: «На пятьдесят оттенков...» собрали первые $100 млн

Эротическая драма НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ с большим успехом стартовала в международном прокате. Лента вышла на 57 мировых территориях и возглавила чарты уикенда в 51-й стране. Картина получила в свое распоряжение $100,1 млн – это четвертый по величине сборов старт для фильма с «взрослым» рейтингом, после первого фильма франшизы, ДЭДПУЛА и МАТРИЦЫ: РЕВОЛЮЦИИ.

Общемировые сборы новых ОТТЕНКОВ вместе с американскими цифрами составляют уже $146,9 млн. Среди международных территорий наибольший вклад в общую копилку внесла Германия с $11 млн. Еще $9,7 млн пришло из Великобритании. Лента сумела отлично проявить себя во Франции ($8,7 млн), Бразилии ($7,5 млн), России ($6,7 млн), Италии ($6,5 млн), Австралии ($5,9 млн), Испании ($5,6 млн), Мексике ($2,7 млн), Польше ($2,6 млн), Аргентине ($2,3 млн) и Нидерландах ($2,2 млн).

В Китае ОТТЕНКИ пока не вышли (и, скорее всего, не выйдут), так что пока там свои лидеры. Крайне резво в Поднебесной начал прокат боевик ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО. Лента с Вином Дизелем собрала сразу $62 млн, что является одним из лучших стартовых результатов Голливуда на этом рынке. Еще одной премьерой картина отметилась в Южной Корее, где она получила $2,6 млн в 590 кинозалах. Всего же за уикенд в копилке ТРЕХ ИКСОВ образовалось около $69,5 млн. Общая касса проекта за пределами США превысила $186,5 млн.

Еще один крупный хит недели – мультфильм ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН – закрывает собой тройку лидеров международного проката. Проект Warner Bros. за выходные получил $37 млн, работая в 60 странах мира. Лидером среди международных территорий для него стала Великобритания. Она принесла $9,3 млн. Релиз неплохо проявил себя в Мексике ($2,6 млн), Германии ($2,3 млн) и России ($2,2 млн). В Бразилии проект собрал на старте $2 млн, что на 37% больше, чем было у первой части.

Замыкают пятерку лидеров китайские релизы: еще чуть больше $16 млн положила в свою копилку лента с Джеки Чаном КУНГ-ФУ ЙОГА. Общемировые сборы этой катины сегодня составляют впечатляющие $229 млн. Около $13 млн добавила в свою корзину китайская драма РЯСКА. Еще общие сборы к этому моменту достигают $128,3 млн.

13.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily