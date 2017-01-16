Международная касса: «Пассажиры» выходят в лидеры

Фантастическая драма ПАССАЖИРЫ стала лидером по величине кассовых сборов в международном прокате за прошедшие выходные. Работая на 65 мировых рынках, картина собрала в общей сложности $32,5 млн, увеличив общую кассу до $147,1 млн. Основной вклад в успех на прошедших выходных сделал Китай. Здесь лента стартовала в прокате с $17,5 млн. Кроме того, фильм остается в лидерах проката в Германии с $2,5 млн за уикенд и $8,2 млн общей кассы, а также собирает еще $1,4 млн в Австралии, увеличивая общие сборы здесь до $8,1 млн. Столько же картине удалось заработать во Франции после трех недель в кинотеатрах, и еще $5,7 млн после двух недель в прокате принесла Бразилия.

КРЕДО УБИЙЦЫ за уикенд собрало меньше ПАССАЖИРОВ – только $23,1 млн, хотя фильм и лидирует в чартах сразу 14 мировых территорий. Общие международные сборы экранизации этой компьютерной игры составляют $132,4 млн. Картина успешно стартовала в Бразилии, получив там сразу $3,6 млн, выиграла забег за лидерство в Швеции с $848 тысяч и в Перу с $498 тысяч. Один из лучших результатов у фильма в России, где его общая касса составляет уже $13,7 млн, а также в Мексике ($6,7 млн).

На третье место опустился бывший лидер – ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ. Эта картина, работая в 53 странах, собрала за выходные $21,9 млн. Межднародные сборы фильма теперь составляют $481,1 млн, а вместе с американскими общемировая касса проекта достигла впечатляющих $980 млн. Отметка в миллиард покорится ему уже на этой неделе. В основном благодаря Китаю, который на втором уикенде принес фильму еще $9,8 млн. Что интересно, Китай пока остается вторым рынком для картины: лидером по ее общим сборам с $77,5 млн является Великобритания.

Четвертое место в топе уикенда досталось ЛА-ЛА ЛЕНДУ. Картина собрала по миру $17,8 млн, увеличив общую кассу за пределами США и Канады до $54,8 млн. Подробной информации по конкретным достижениям на конкретных рынках пока нет. Зато она есть у МОАНЫ. Этот диснеевский мультфильм закрывает пятерку лидеров. Выходные принесли картине еще $16,9 млн, увеличив ее общую кассу до $251,3 млн. Лента появилась в кинотеатрах Южной Кореи, где в сложном конкурентном окружении умудрилась собрать свои $4,7 млн. Однако самым успешным зарубежным рынком для нее остается Франция. Здесь у МОАНЫ уже $32,9 млн, и это больше, чем в Китае ($32,5 млн) и Великобритании ($21,7 млн). Переименование проекта пошло ему на пользу в Италии – его общая касса здесь составляет внушительные $14,2 млн. Россия и Австралия собрали по $13,8 млн.

16.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily